東北大餅超賺？台北哥一看「月薪喊10萬」　員工曝內幕...網：揉2天就逃了

▲東北大餅擁有多家分店。（圖／翻攝自PTT）

記者周亭瑋／綜合報導

服務業普遍低薪，不過一名網友行經分店林立的「東北大餅」時，驚見徵人布條上寫著，「月入4-10萬」，這待遇讓他眼睛一亮，甚至直言，「那去賣餅就好啦！」不過員工透露背後辛酸，表示除了得耐40度高溫，且分紅制要達9、10萬的難度也相當高。

販售千層大餅、蔥燒餅、餡餅等產品的「東北大餅」，擁有多家分店。一名網友昨日在PTT八卦板發文，表示最近走在台北路上，經常能看到該店；重點是，店外還掛有紅布條，寫著「徵人 月入4-10萬」。

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看到如此優渥的薪資，他不禁直呼，「哇X...還蠻多的耶，那做什麼Uber Eats，做東北大餅就好了阿！」對此，鄉民紛紛回應，「又沒說工時多少，一個禮拜幾天」、「體力活，揉麵糰費力，烤爐又高溫」、「說實話這個連鎖店系列還不錯吃，沒遇到地雷過」、「你去揉兩天就辭職了」。

▲新莊這間分店已歇業。（圖／翻攝自PTT）

事實上，店員就曾透露，店裡的員工能合抽2成分紅，但工時長達12小時，從早上9點就開始揉餅，旁邊還有3個高達180度的烤爐；換言之，必須得忍受室內40度高溫。

值得一提的是，若分店未達門檻，店員也可有近4萬元的保障收入；然而，許多年輕人還是打退堂鼓，店員表示，「有的說時間太長，大部分都是因為太熱。」另外，對於9萬月薪，經換算得日賣600份大餅，才能夠達到，這樣看來難度真的不低。

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