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苗栗露營濃霧阻下山　鐵齒哥想起「長輩曾交代」...空氣默唸完：一路衝回家

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▲苗栗露營濃霧阻下山　鐵齒哥想起「長輩曾交代」...空氣默唸完：（圖／翻攝臉書爆系故事館）

▲原PO把令旗綁在副駕駛座上，一路順利返家！（圖／翻攝臉書爆系故事館）

網搜小組／劉維榛報導

一名男網友深夜開車下山，原本印象中的道路，忽然冒出濃濃大霧，導航也一秒當機，根本無法繼續行駛，正當他不知所措時，彷彿有神來相助，原PO忽然想起長輩曾叮囑一句話，對著空氣唸唸有詞後，濃霧開始退散，導航也神奇復甦了。

「人真的不能鐵齒！」一名男網友在臉書《爆系故事館》透露，日前趁著連續假期，他與家人們去苗栗山上露營度假，玩到最後一天時，他深怕隔天上班遲到，堅持先開車返家，怎料開啟一連串超毛體驗。

請繼續往下閱讀...

原本一派輕鬆的原PO，發覺越開越迷糊，「導航將我帶至一條沒走過的路，一下子上、一下子下，最後來到昏暗的路燈下，導航就秀逗了」，四周寂靜無聲，只傳來導航小姐下指令，「請左轉、請右轉、請迴轉」，當下原PO慌了手腳，趕緊下車查到四周路況後，果斷決定走回頭路。

昏暗又陰森的馬路上，原PO只靠著車燈照亮前行，「進入山區的蜿蜒山路」，所幸幾分鐘後，他繞回露營區門口，頓時心裡鬆了一口氣。本以為能一路平安下山後，怎料原PO發現起大霧了，「濃霧開使讓能見度降低，每經過一個叉路，就讓我心跳加速！」

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▲苗栗露營濃霧阻下山　鐵齒哥想起「長輩曾交代」...空氣默唸完：（圖／翻攝臉書爆系故事館）

▲濃霧影響開車能見度！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

偏偏緊要關頭時，導航又失靈當機，原PO錯愕停在原地，打算傻等濃霧自動退去，殊不知「越等霧越濃，緊張的氛圍讓我一直起雞皮疙瘩！」忽然間，原PO彷彿靈光乍現般，想起長輩曾叮囑一段話，「若找不到路或遇怪事，就先下車對這空氣說，『山神土地公請好兄弟們不要給小弟子戲弄，若有叨擾到在這給祂們賠不是！』

同時間，原PO也想起後座的玄天上帝令旗傾倒了，他下秒衝回車上，謹慎扶正令旗，再緊綁在副駕駛上，不斷虔誠默念「祈求上帝公讓我一路順利找到回家的路！」說也玄奇，濃霧開始漸漸消失，導航也恢復正常，「我用最快的速度衝下山」，一路順利抵達家中。

彷彿冥冥之中「與神同行」，數天後，餘悸猶存的原PO赴宮廟祈福，並娓娓道出那一天不可思議經歷，最後更向神明跪拜發問，「是不是帝爺公幫忙？」結果連續三個聖杯答覆，終於讓原PO放下心中的大石頭。

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