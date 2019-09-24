陸進口商再購「60萬噸美大豆」　中美高層級磋商估10/10前後展開

▲中國於會談前再釋出善意，同意購買60萬噸美國大豆。（圖／路透社）

記者朱世凱／綜合報導

美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）昨（23）日表示，美中貿易談判2週內將在華盛頓重新展開。在此之前，有消息人士透露，中美副部長級貿易磋商結束後，中國進口商同意購買了60萬噸美國大豆，預計將於10月至12月從太平洋沿岸西北部的出口碼頭付運。

消息人士提到，中國購買數量大約為10批美國大豆船貨，與9月較早前購買的量接近。據悉，受到此次交易消息刺激，美國大豆期貨價格上升1.5%，這也是中國上次採購美國大豆後的最大升幅。中美副部級官員21日在華盛頓結束2日經貿磋商，美方表示「會談期間有成果」，中方則指雙方開展了建設性討論，同意會繼續保持溝通。

▼中美貿易談判預計於10/10前後舉行。（圖／路透）



《彭博社》透露，中美高層級談判預計10月10日前後展開。值得一提的是，中國貿易代表團上週突然取消原定美國農場參訪一事，梅努欽出面回應，「實際上，這單純是我們的要求，因為我們不希望行程出現一絲一毫的混亂，美方將會重新安排中方參訪美國農場的時間。」

外界分析，10月份的會談將決定兩國是否會尋找到解決方案，還是給對方的商品徵收新的或提高關稅。美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）曾指出，目前依舊不清楚中國想要的東西，希望未來幾周之內可以有明確的答案。白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）則認為，會談氣氛有趨於緩和的感覺。

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