公墓前小巷倒車禮讓卻與警車相撞！　男怒控警「衝撞式攔檢」

記者吳弈靖、廖安莘／高雄報導

一名葉姓男子（27歲）於24日凌晨開車從左營至仁武區找朋友，行經第二殯儀館後門時怠速停在路邊，巡邏員警覺得可疑，上前欲盤查時，葉男發現路段窄，見警不易會車，因此倒車閃避。警方見狀誤以為葉男欲拒檢逃逸，導致警方來不及煞車而發生衝撞，事後葉男認為警方是進行「衝撞式攔檢」，但警方否認，後續由交通隊釐清肇事責任歸屬。

▲葉男倒車被誤認拒檢。（圖／記者吳弈靖翻攝）

高雄仁武分局仁武派出所員警於24日凌晨2時18分許，巡邏行經仁武區文學四街，發現有可疑車輛怠速停在路邊，上前盤查，此時，葉男見警車靠近，因路段狹窄欲倒車讓路，卻被員警誤以為要逃逸，員警加速趨前，導致自小客車與警車發生交通事故。

據了解，葉男是開車要從左營區至仁武區找朋友，因路況不熟，停在公墓前查詢，見警車趨前盤查，因路段狹窄，他要倒車閃避，卻遭到撞擊。

葉男指稱「我怎麼知道他會不會撞到我車，我一定倒退閃車嘛」、「後面就一直要撞到，結果就衝上來了」；他表示並無違法，為何警方「衝撞」攔檢，因此心生不滿，下車與警方理論。

警方否認「衝撞式攔檢」，強調這屬於一般車禍，雙方駕駛酒測值都是0，後續由交通大隊仁武分隊釐清肇事責任歸屬。

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