嬰兒按摩好處多！注意時機及技巧　父母也受益

▲台東大學幼兒教育學系副教授施淑娟，示範嬰兒腳部按摩。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

愛的語言有很多種，其中一種就是「肢體的接觸」。花蓮慈濟醫院婦產部日前舉辦媽媽教室「嬰兒按摩」邀請台東大學幼兒教育學系副教授施淑娟，教家長們透過嬰兒按摩增進親子間的感情、安撫情緒還能促進小寶貝的消化、刺激神經發展等等，對爸爸媽媽來說，也能減緩因工作與孩子分離的焦慮，讓情緒更舒緩。

「撫觸也是按摩的一種方式」輕撫嬰兒模型的台東大學幼兒教育學系副教授施淑娟，擁有美國國際嬰幼兒按摩訓練中心專業講師證，施淑娟副教授表示，為小寶貝們按摩不只能增加他們的安全感、免疫力、信任感、食慾、體重、穩定情緒還能降低腹脹、促進嬰幼兒的動作發展，甚至還能發現潛在的問題。

▲台東大學幼兒教育學系副教授施淑娟，帶著家長練習嬰兒頭部按摩手法。

嬰幼兒按摩不只對寶寶好處多，對家長好處更多，除了增進親子間的感情、減緩父母在白天的工作與孩子分離的焦慮、增強親職技巧，還能提高父母的自信等等。

施淑娟副教授說，替寶寶按摩前家長們需放鬆心情、準備舒適的空間、適合嬰幼兒使用的按摩油，點在雙手指腹上，使用輕壓的方式搭配兒歌或是父母語言的鼓勵，可以讓寶寶更放鬆。過程中必須仔細觀察寶寶的表情，若是孩子出現打哈欠或是哭鬧的情況，按摩就得立即結束。

新生兒按摩手法以腿、腳、臀部為主，而出生三個月以上的嬰幼兒可以增加手、胸、背、腹、臉部的按摩。施淑娟副教授也提醒爸爸媽媽們，新生兒的按摩油建議使用可食用的冷壓油，避免使用石油基底的按摩油，導致寶寶的毛孔阻塞之外，臉部也要避開；孩子若是正在熟睡、餵奶後或是生病、嘔吐、腹瀉，都是不能進行按摩的，請家長們多注意。

▲花蓮慈院婦產部陳萱醫師與家長分享嬰兒按摩的好處。

花蓮慈濟醫院婦產部陳萱醫師表示，按摩可以促進親子關係之外，也能讓孩子的心理發展更健全，因為心理與生理互相影響，有助於小朋友身體發育甚至未來的人格發展。孩子八個月大的杜小姐表示，平常在家也會幫孩子按摩，透過媽媽教室活動學到從頭到腳的專業按摩手法，包含寶寶脹氣也可以透過按摩來緩解，很受用。

花蓮慈院婦產部預計在十一月二十一日舉辦媽媽教室「相信自己是一個夠好的媽媽」課程，邀請心理師作家洪仲清分享從懷孕到產後母親角色的心理調適，歡迎媽咪們攜伴一起來上課。