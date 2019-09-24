陸駐港公署：美方就是香港動亂幕後黑手　香港「人權自由」有目共睹

▲香港反送中運動不斷延燒，警民多次發生對峙。（圖／記者黃彥傑、陳以昇攝）

記者朱世凱／綜合報導

大陸外交部駐香港特區特派員公署發言人昨（23）日表示，美國國會重要議員計畫頒布「香港人權與民主法案」，並且會見赴美的港獨分子，邀請其在涉港聽證會上作證，明顯是干預香港事務和中國內政，「美方千方百計企圖洗白其不是香港動亂幕後黑手，但美方『不打自招』證明他們就是不折不扣的幕後黑手，駐港公署對此表示強烈憤慨和堅決反對。」

發言人指出，「香港的人權和自由狀況不是誰想抹黑就能抹黑的，香港警察克制、文明執法舉世公認、有目共睹；而美方自己在人權自由問題上劣跡斑斑，有何資格道貌岸然地指責香港的人權與自由？」

據悉，加拿大智庫菲莎研究所（Fraser Institute）曾公布「2018年人類自由指數」（Human Freedom Index），在全球162國評比中，香港排名第3，台灣排名第10，都領先排行中第17名的美國。

▼香港818維園集會。（圖／記者黃彥傑、陳以昇攝）

發言人再稱，《聯合國憲章》和《維也納外交關係公約》等國際法明確規定，任何外國不得干涉別國內政，「美國一些議員一方面經常跳起來指責別國干涉美內政，另一方面又公然與別國激進分裂分子勾結利用、對他國事務指手畫腳，肆無忌憚地干預別國內政，這種毫無底線的雙重標準令世人不齒。」

發言人最後強調，「包括香港同胞在內的全體中國人民捍衛香港繁榮穩定的意志和能力不容置疑，任何企圖搞亂香港的圖謀都不可能得逞；無論是美政客企圖打香港牌，還是『港獨』亂港分子企圖賣國求榮，到頭來只會碰個頭破血流。」

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