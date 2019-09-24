美財長要求取消中國代表團訪美農場　川普震驚反問：為什麼

▲ 梅努欽接受福斯新聞訪問時表示，劉鶴會在10月7日當周出訪華府。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美中貿易談判即將登場，美國財政部長梅努欽23日證實，他與美國貿易代表萊特海澤將於2周內與中國國務院副總理劉鶴在華府會面。只不過，談及中方代表團取消參訪美國農業區一事，梅努欽回應這是美方的要求，讓總統川普感到相當意外，插話反問「為何我們會提出這個要求」，同時強調中方已承諾購買大量美國農產品。

綜合CNN、路透等外媒報導，川普23日在聯合國大會場邊與埃及總統塞西（Abdel Fattah el-Sisi）舉行雙邊會談，而國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）、財長梅努欽（Steven Mnuchin）及商務部長羅斯（Wilbur Ross）就坐在一旁。

當被記者問及中方貿易代表團取消原定訪問蒙大拿州及內布拉斯加州的農業區行程時，梅努欽說，「這其實是應美方要求才延後行程」，旨在避免談判陷入混亂。但此話一出，川普隨即反問，「只是出於好奇，為什麼是我們提出這個要求？」

「我們不希望發生任何混亂情形」，梅努欽解釋，中方參訪行程會重新安排在另個時間，因為現階段時機不太適合，「他們已經承諾會購買（美國）的農產品，他們正在這麼做。」隨後，川普也提到，中方已經承諾購買大量農產品，「我們應該盡快把貨送出。」

彭博指出，中國因貿易戰大幅削減購買美國大豆等農產品；對此，川普迄今向農民提供總額約280億美元的緊急援助。另據美國農業部數據統計，在過去2周，中方至少購買72萬噸的美國大豆。

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