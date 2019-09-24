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歐洲發現1.4億年前「失落的大陸」　荷學者：忘了亞特蘭提斯吧！

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▲▼義大利亞平寧山脈阿布魯佐山（Abruzzo）。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲荷蘭烏特勒支大學研究團隊發現「失落的大陸」，圖為亞平寧山脈阿布魯佐山（Abruzzo）。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳美依／綜合外電報導

荷蘭烏特勒支大學（Utrecht University）研究團隊利用GPlate模擬程式，重建地中海區域的山脈與地質構造形成過程，卻意外發現歐洲下方有一塊「失落的大陸」，大約1.4億年前從北非分離，面積與格陵蘭差不多，被稱為大亞德里亞（Greater Adria）。研究作者辛斯柏根（Douwe van Hinsbergen）將成果發表在期刊《岡瓦納研究》（Gondwana Research），開玩笑地說，「忘掉亞特蘭提斯吧！」

根據論文〈地中海區域三疊紀以來造山建構和構造演化的運動學重建〉（Orogenic Architecture of the Mediterranean Region and Kinematic Reconstruction of its Tectonic Evolution since the Triassic），研究團隊分析2300個古地磁位址（Paleomagnetic Sites），首次在地中海區域利用GPlates重建地質演化過程，最後提出12幅古地質構造模擬地圖，並發現了大亞德里亞。

綜合CNN、《國家地理雜誌》，大亞德里亞2.4億年前，也就是三疊紀時期開始形成，橫跨西班牙到伊朗，但是1.4億年前受板塊擠壓，隱沒到歐洲陸塊下方。在此過程中，沉積物累積形成的岩石像是藤壺一樣被「刮掉」，落下的碎石最後又成為阿爾卑斯山脈、亞平寧山脈（the Apennines）、巴爾幹半島、希臘與土耳其山脈的一部分。

辛斯柏根（Douwe van Hinsbergen）長期鑽研全球地質構造與古地理學，他指出，研究山脈的演變，可以發現大陸的演變，「我們研究的大多數山脈都起源於超過2億年前，從北非分離出來的一個大陸上，這塊大陸僅存的部分，是一條狹長的陸塊，從杜林（Turin）經亞得里亞海，延伸形成義大利的『靴子後跟』。」

▲▼阿爾卑斯山脈。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲辛斯柏根指出，大亞德里亞被刮下的岩石形成現今許多山脈，圖為阿爾卑斯山脈。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

辛斯柏根指出，板塊的隱沒是山脈形成的基本方式，而大亞德里亞「地質混亂」，「所有東西都是彎曲、破碎和累積的。舉例而言，喜馬拉雅山脈相較之下代表了一個相對簡單的系統，在那裡，你可以跟著大斷層線跨越兩千多公里的距離。」他開玩笑地說，「忘掉亞特蘭提斯吧！每年許多遊客毫無察覺，卻在失落的大亞德里亞大陸上度假呢！」

研究團隊也提到，由於地中海範圍涉及超過30個國家，每個國家都有自己的地理調查、地圖與研究構想，因此這一次合作經驗非常難得。他認為，這一份研究對於山脈演化重建、關於火山活動跟地震都提供不同見解，「我們已經在其他領域應用這些知識，在某種程度上，甚至可以預測某個地區未來的模樣。」

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