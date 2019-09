歐洲發現1.4億年前「失落的大陸」　荷學者：忘了亞特蘭提斯吧！

▲荷蘭烏特勒支大學研究團隊發現「失落的大陸」,圖為亞平寧山脈阿布魯佐山(Abruzzo)。(圖/取自免費圖庫Pixabay)

記者吳美依/綜合外電報導

荷蘭烏特勒支大學(Utrecht University)研究團隊利用GPlate模擬程式,重建地中海區域的山脈與地質構造形成過程,卻意外發現歐洲下方有一塊「失落的大陸」,大約1.4億年前從北非分離,面積與格陵蘭差不多,被稱為大亞德里亞(Greater Adria)。研究作者辛斯柏根(Douwe van Hinsbergen)將成果發表在期刊《岡瓦納研究》(Gondwana Research),開玩笑地說,「忘掉亞特蘭提斯吧!」

根據論文〈地中海區域三疊紀以來造山建構和構造演化的運動學重建〉(Orogenic Architecture of the Mediterranean Region and Kinematic Reconstruction of its Tectonic Evolution since the Triassic),研究團隊分析2300個古地磁位址(Paleomagnetic Sites),首次在地中海區域利用GPlates重建地質演化過程,最後提出12幅古地質構造模擬地圖,並發現了大亞德里亞。

