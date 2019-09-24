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「愛在憶起與您憶路相守」　奇美醫學中心率先成立失智友善館

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▲奇美醫學中心以失智症者與家庭照顧者為中心，發展因地制宜的失智友善社區，成立台南市第一間失智友善館。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲奇美醫學中心以失智症者與家庭照顧者為中心，發展因地制宜的失智友善社區，成立台南市第一間失智友善館。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

奇美醫學中心承接國民健康署失智友善社區計畫，以失智症者與家庭照顧者為中心，發展因地制宜的失智友善社區，結合社區各單位組織、商家，建構失智友善社區照護網絡，讓失智症者及其家屬能有一個安心樂活的社區環境，成立台南市第一間失智友善館。

美醫學中心指出，台南市老年人口2018年底已達15.04％，進入高齡社會（14％）；而永康區是台南市人口最多的行政區，老年人口達10.35％，已達高齡化社會（7％），全球每3秒鐘就增加1位失智症個案，而台灣失智症人口隨著年紀愈高比率愈高，2018年底65歲以上長者有7.86％罹患失智症，到了80歲以後罹患失智症的比率高達20％，也就是5位長者中就有1位失智症者；將面臨長者失智症照護的嚴峻問題，因此營造失智友善社區已成為台南市之重要議題。

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每年9月21日是國際失智症日，國際失智症協會首要的任務就是推展失智友善社區；奇美醫療財團法人奇美醫院率先在永康區中華社區發展協會（永康區中華里忠勇街51號）成立台南市第一間失智友善館，由奇美醫學中心院長邱仲慶、國民健康署署長王英偉、台南市長黃偉哲、衛生局長陳怡、社會局長期照顧管理中心主任洪明婷、永康區區長張睿民、中華里里長林義泰，以及多位地方代表見證下正式揭牌開幕，並舉辦失智友善天使、友善志工授證，感謝其付出共同協力打造有愛、友善的失智社區環境。

▲奇美醫學中心以失智症者與家庭照顧者為中心，發展因地制宜的失智友善社區，成立台南市第一間失智友善館。（圖／記者林悅翻攝，下同）

奇美醫學中心院長邱仲慶表示，奇美醫院是醫學中心中率先推動失智友善社區的醫院，因輕微認知障礙及輕度失智症常被認為是老化健忘容易被忽略，而且近90％失智症者居住在社區中，照顧者擔心失智症者出門會走失、在馬路遊走影響安危、外出購物忘了付錢等問題，而不讓其出門關在家中；為了讓失智症者維持其功能及有尊嚴的生活，讓照顧者得以喘息、失智症者可以出門活動，奇美醫學中心在永康區中華里、六合里、甲頂里、尚頂里、烏竹里及新樹里等6里推動失智友善社區計畫，希望透過失智症的識能教育，提升民眾對失智症的認識，從20190年7月開始執行失智友善社區計畫，到現在培訓1034位失智友善天使、112位失智友善志工，他們在失智友善館提供諮詢服務，在社區中若「看」到疑似失智症者，可主動關心詢「問」對方的需求與去處，將其「留」在身邊並協助「撥」電話(110)報警或聯繫家屬等，發揮「看、問、留、撥」的精神及時協助失智症者。

▲奇美醫學中心以失智症者與家庭照顧者為中心，發展因地制宜的失智友善社區，成立台南市第一間失智友善館。（圖／記者林悅翻攝，下同）

奇美醫學中心院長邱仲慶亦表示，將永康區率先營造為台南市「失智友善社區」，以深耕培植失智友善力為目標，實踐失智友善社區為願景，讓失智友善館成為社區守護站；提供諮詢、預防延緩失智課程、認知功能篩檢與照護服務，結合社區民眾、商家、社團組織等守護力量，並與在地警察局建構預防走失的關懷網絡，串連地方鄰里濃厚的人情味，發揮守望相助的精神及建構在地化的失智照顧資源，健全失智友善社區照護網絡，以最自然、最友善的社區互動方式，使得失智症者在熟悉的社區環境中有尊嚴、安心與安全的生活，使失智長者及其家庭照顧者有品質的生活。

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