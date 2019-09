巴基斯坦陷困境！痛失「塔利班」外交棋子　美印和解…喀什米爾衝突持續

▲巴基斯坦總理伊姆蘭汗陷入外交困境。(圖/達志影像/美聯社)



從印度在8月宣布廢除《憲法第370條》,取消印控查摩與喀什米爾地區(Jammu and Kashmir)的高度自治權後,印度與巴基斯坦在喀什米爾的衝突便日益加劇。原本巴基斯坦總裡伊姆蘭汗希望藉由與塔利班和平談判,取得美國的支持,豈料卻在最後一刻破局,加上印度總理莫迪近日和美國總統川普會面,美印貿易衝突有望緩解,讓巴基斯坦陷入外交困境,喀什米爾的問題也持續懸而未決。

對於巴基斯坦政府來說,該國的塔利班組織一直都是「最親密的敵人」,雙方經常在對談、開火之間循環,因為對巴國政府來說,最大的威脅還是來自「外患」印度。印巴兩國在喀什米爾大小衝突不斷,多年來造成大量傷亡,這次巴國政府就看上了美國想撤兵阿富汗,所以主動向美國釋出訊息,表示願意協助安排與塔利班和平談判,藉此換取美國願意出面調停喀什米爾問題。

不過,就在美國與塔利班、阿富汗總統進行的和平會談破局之後,巴基斯坦打算利用塔利班的這一步棋也宣告死局。巴基斯坦總理伊姆蘭汗(Imran Khan)只能在推特呼籲,印度政府近來動作頻頻,下一步就是要發起種族滅絕,「目的就在於透過種族清洗,改變喀什米爾的人口結構。問題來了,全世界是否會站在旁邊看戲,如同當初在慕尼黑姑息希特勒一樣呢?」

與巴基斯坦的合作破局後,原本因為貿易戰而互不順眼的美國與印度開始走向和解。印度總理莫迪(Howdy Modi)22日與川普會面時稱呼川普是「我的朋友、印度的朋友,美國偉大的總統」,川普也宣布,兩國將簽署幾項國防協定,以強化安全關係,並強調,美國與印度這兩個最大的民主國家,正在確保人民不會受到激進的恐怖主義攻擊,「邊境問題對美印來說都非常重要。」

