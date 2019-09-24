　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

巴基斯坦陷困境！痛失「塔利班」外交棋子　美印和解…喀什米爾衝突持續

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼巴基斯坦總理,伊姆蘭汗,Imran Khan（圖／達志影像／美聯社）

▲巴基斯坦總理伊姆蘭汗陷入外交困境。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

從印度在8月宣布廢除《憲法第370條》，取消印控查摩與喀什米爾地區（Jammu and Kashmir）的高度自治權後，印度與巴基斯坦在喀什米爾的衝突便日益加劇。原本巴基斯坦總裡伊姆蘭汗希望藉由與塔利班和平談判，取得美國的支持，豈料卻在最後一刻破局，加上印度總理莫迪近日和美國總統川普會面，美印貿易衝突有望緩解，讓巴基斯坦陷入外交困境，喀什米爾的問題也持續懸而未決。

對於巴基斯坦政府來說，該國的塔利班組織一直都是「最親密的敵人」，雙方經常在對談、開火之間循環，因為對巴國政府來說，最大的威脅還是來自「外患」印度。印巴兩國在喀什米爾大小衝突不斷，多年來造成大量傷亡，這次巴國政府就看上了美國想撤兵阿富汗，所以主動向美國釋出訊息，表示願意協助安排與塔利班和平談判，藉此換取美國願意出面調停喀什米爾問題。

▲▼喀什米爾。（圖／路透）

▲▼喀什米爾持續爆發流血衝突。（圖／路透）

▲▼喀什米爾。（圖／路透）

不過，就在美國與塔利班、阿富汗總統進行的和平會談破局之後，巴基斯坦打算利用塔利班的這一步棋也宣告死局。巴基斯坦總理伊姆蘭汗（Imran Khan）只能在推特呼籲，印度政府近來動作頻頻，下一步就是要發起種族滅絕，「目的就在於透過種族清洗，改變喀什米爾的人口結構。問題來了，全世界是否會站在旁邊看戲，如同當初在慕尼黑姑息希特勒一樣呢？」

與巴基斯坦的合作破局後，原本因為貿易戰而互不順眼的美國與印度開始走向和解。印度總理莫迪（Howdy Modi）22日與川普會面時稱呼川普是「我的朋友、印度的朋友，美國偉大的總統」，川普也宣布，兩國將簽署幾項國防協定，以強化安全關係，並強調，美國與印度這兩個最大的民主國家，正在確保人民不會受到激進的恐怖主義攻擊，「邊境問題對美印來說都非常重要。」

根據《德國之音》報導指出，自8月5日以來，在查摩與喀什米爾地區已經有4000人被逮捕，當局正試圖鎮壓所有抗議活動，且頻頻發生對外通訊中斷的情況。儘管部分美國議員抨擊莫迪迫害喀什米爾人民的權利，但華盛頓分析師伊克巴爾（Anwar Iqbal）認為，川普與莫迪合作的舉動已經說明一切，「美國將印度是為國際事務中的主要參與者，美國希望印度站在自己這邊。」

巴基斯坦安全分析師齊什提（Ali K. Chishti）則認為，在這段外交關係中，伊姆蘭汗仍有發揮的空間，「基於不同的原因，印度跟巴基斯坦對美國來說都非常重要，尤其在阿富汗問題尚未解決時。」他強調，美國與阿富汗的衝突，依舊是巴基斯坦最佳的機會，「但美國不一定會給予巴基斯坦想要的回報。」

►印度在喀什米爾實施門禁　指控巴基斯坦「部署恐怖份子」
►喀什米爾村民遭虐！「雙腿全變紫黑色」…3種凶器曝光　印度軍方：不實謠言
►巴基斯坦總理：國際旁觀喀什米爾爭議　如同「姑息希特勒」

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

ET快訊
2度「抖內柯營」遭拒！郭董驚「0元競選法」霸氣回應：團隊隨時
工程師夫情感叛逃！小三嗆「外遇真相」：做太多下面痛痛的　正宮
黨產會認定中廣是國民黨附隨組織　追徵77.3億
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

阿富汗政府想轟塔利班…竟「誤炸隔壁婚禮」！　當局證實：40死18傷

巴基斯坦陷困境！痛失「塔利班」外交棋子　美印和解…喀什米爾衝突持續

早產嬰屍塞住馬桶！車站廁所不通「浮出臍帶」冒血水　清潔工嚇壞

蠢男耍狠躺馬路擋道！現代車急閃避...下秒後方車「如死神行刑」輾斃他

小媽媽流血「急診室等12hrs」　酒醉、吸毒先看…輪到她時胎兒死亡

阿爾及利亞醫院大火狠奪8命…死者全是新生兒！　總理下令調查

真實孤兒怨！？6歲女童是成人假扮　養母反控：她想殺我們全家！

人妻天生擁有「2陰道＋2子宮」　奇蹟當上二寶媽又懷雙胞胎！

南韓醫院火災2死47傷！　初步判定：濃煙直竄病房ICU

金正恩11月可能出訪釜山！　南韓情報機構：「川金三會」最快年內登場

打臉影片曝！昔提挖石油非天馬行空　 韓今翻臉「誰說要挖的？」網友酸爆

女選手唱楊丞琳《我們都傻》遭淘汰！　李榮浩親自邀約「去我演唱會唱」暖炸

陽光暖男收編超親人虎斑小浪貓 意外獲極品愛水喵爬山也不怕～

蘇花重機「撞擊瞬間曝光」！7歲男童噴飛倒地...口吐血沫亡

大學畢業後再也沒跟麻吉見過面 他飛1萬KM「突現身面前」友驚呆

台中火烤兩吃吃到飽僅200元　老闆代烤、還有免費冰淇淋&水果

青峰「諧音哏」握唱會又歪樓　「送子哥」助孕楊丞琳：別信那些都市傳說！

嬤孫戀女主角「真實年齡」曝光　爆氣：寫姐弟戀就算了！

女菜販「8萬現金裝米袋」騎車滑掉 正直嬤幫尋回...她驚叫高八度道謝

生活5妙招！1根牙籤開魚肉香腸 麵條包裝「撕側邊」保存更輕鬆

阿富汗政府想轟塔利班…竟「誤炸隔壁婚禮」！　當局證實：40死18傷

巴基斯坦陷困境！痛失「塔利班」外交棋子　美印和解…喀什米爾衝突持續

早產嬰屍塞住馬桶！車站廁所不通「浮出臍帶」冒血水　清潔工嚇壞

蠢男耍狠躺馬路擋道！現代車急閃避...下秒後方車「如死神行刑」輾斃他

小媽媽流血「急診室等12hrs」　酒醉、吸毒先看…輪到她時胎兒死亡

阿爾及利亞醫院大火狠奪8命…死者全是新生兒！　總理下令調查

真實孤兒怨！？6歲女童是成人假扮　養母反控：她想殺我們全家！

人妻天生擁有「2陰道＋2子宮」　奇蹟當上二寶媽又懷雙胞胎！

南韓醫院火災2死47傷！　初步判定：濃煙直竄病房ICU

金正恩11月可能出訪釜山！　南韓情報機構：「川金三會」最快年內登場

為孩子教育「想買市區新房」！付完貸款每月剩不到1萬…網勸：生活品質要緊

獨／金曲歌后首演戲劇女主「五集就被換角」　慘被導演、演員罵到暴瘦10公斤

公務員大陸轉機需申請　陳明通：為政策一致性

博士論文「出土」　蔡英文：翻箱倒櫃倉庫全翻「我找了半天」

私菸案追查　華航私菸不翼而飛？ 海關正在查證中

阿富汗政府想轟塔利班…竟「誤炸隔壁婚禮」！　當局證實：40死18傷

嚮往台灣多元和自由！「來去總統府住一晚」名單公佈　手語部落客將來台

iPhone 11 pro實拍！原圖0異狀...妹子一傳IG「天降開運竹」秒噴喜感

確定系統轉換不相融　北市：明年1月公館站試辦「YouBike2.0」

韓國瑜挨批「錢照借、地照賣」！市府：負債10年最低　怒斥：他們說話不客觀

女友甜蜜錄下「男友水中鑽戒求婚」　轉身竟沒等到上岸...漂上一具冷屍

國際熱門新聞

父跳軌「斷兩截」　童卡車底輕傷

22歲女患怪病　眼淚流出全變水..

空投演習出包！戰車12秒墜落成..

人妻喜知懷孕要打營養針卻被墮胎

孟晚舟現身法院　暴瘦戴電子腳鐐

高挑妹裙短被趕回家6次　母怒喊..

一把傘癱瘓辦公室！員工卡門外2..

48年來首次！我國外交官員現身..

19歲雪球妹爆紅！劈「一字馬」..

母遭黑幫撕衣　兄弟殺人開腦報仇

出生20天！雙胞胎女嬰遭「拋入..

「狂摔iPhone11 Pro..

12歲小妹「撿垃圾突破水」　熬..

男中樂透贏2.5億元！非洲行善..

更多熱門

相關新聞

比特幣ATM在美明年將破千

加密ATM服務的領導者Bitcoin Depot在今年於德州收購了10台DFW Bitcoin ATM，而且擴張腳步並未放緩，預計明年底前在全美國安裝1千台比特幣ATM。

美國女排寇特妮小蠻腰超性感

英德法譴責伊朗轟炸沙烏地煉油廠

衛星照曝北韓新潛艇即將下水

黃之鋒對通過《香港人權法案》感到樂觀

關鍵字：

巴基斯坦印度美國塔利班Imran KhanHowdy Modi喀什米爾軍武國際軍武

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

路肩換雨刷！車內喊「快走」隔天鼻酸了

連千毅4.4萬錶賣6500！網紅砸70萬「開箱驗證」傻了

國中生走廊舉起同學　下秒冷笑4樓拋下

iOS更新災情　美國防部呼籲等13.1

毒蟲女友超正！警問「為何還偷吃」傻眼回答曝

連千毅落難4天！天道盟爆「2準備動作」要出手

連千毅喊假1賠百萬！他拿行李箱詢問…竟秒改口

連千毅「麻吉」還原血腥夜　天道、竹聯爆復仇

父跳軌「斷兩截」　童卡車底輕傷

愛心、美女都沒了　連千毅遭押「任哥」成編號0024

23歲男星爆為出道「偷錄知名女友約炮音檔」

被捕時還霸氣戴著　連千毅拿下金項鍊交給他

剛結婚就偷情！她1招戳破老公10年謊言

改抽電子煙「胸肺劇痛」　癮君子肺部長異物

連千毅之亂3天　起因竟是「超級福箱」

更多

最夯影音

更多

打臉影片曝！昔提挖石油非天馬行空　 韓今翻臉「誰說要挖的？」網友酸爆

女選手唱楊丞琳《我們都傻》遭淘汰！　李榮浩親自邀約「去我演唱會唱」暖炸

陽光暖男收編超親人虎斑小浪貓 意外獲極品愛水喵爬山也不怕～

蘇花重機「撞擊瞬間曝光」！7歲男童噴飛倒地...口吐血沫亡

大學畢業後再也沒跟麻吉見過面 他飛1萬KM「突現身面前」友驚呆

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面