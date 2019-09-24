巴基斯坦陷困境！痛失「塔利班」外交棋子　美印和解…喀什米爾衝突持續

▲巴基斯坦總理伊姆蘭汗陷入外交困境。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

從印度在8月宣布廢除《憲法第370條》，取消印控查摩與喀什米爾地區（Jammu and Kashmir）的高度自治權後，印度與巴基斯坦在喀什米爾的衝突便日益加劇。原本巴基斯坦總裡伊姆蘭汗希望藉由與塔利班和平談判，取得美國的支持，豈料卻在最後一刻破局，加上印度總理莫迪近日和美國總統川普會面，美印貿易衝突有望緩解，讓巴基斯坦陷入外交困境，喀什米爾的問題也持續懸而未決。

對於巴基斯坦政府來說，該國的塔利班組織一直都是「最親密的敵人」，雙方經常在對談、開火之間循環，因為對巴國政府來說，最大的威脅還是來自「外患」印度。印巴兩國在喀什米爾大小衝突不斷，多年來造成大量傷亡，這次巴國政府就看上了美國想撤兵阿富汗，所以主動向美國釋出訊息，表示願意協助安排與塔利班和平談判，藉此換取美國願意出面調停喀什米爾問題。

▲▼喀什米爾持續爆發流血衝突。（圖／路透）



不過，就在美國與塔利班、阿富汗總統進行的和平會談破局之後，巴基斯坦打算利用塔利班的這一步棋也宣告死局。巴基斯坦總理伊姆蘭汗（Imran Khan）只能在推特呼籲，印度政府近來動作頻頻，下一步就是要發起種族滅絕，「目的就在於透過種族清洗，改變喀什米爾的人口結構。問題來了，全世界是否會站在旁邊看戲，如同當初在慕尼黑姑息希特勒一樣呢？」

與巴基斯坦的合作破局後，原本因為貿易戰而互不順眼的美國與印度開始走向和解。印度總理莫迪（Howdy Modi）22日與川普會面時稱呼川普是「我的朋友、印度的朋友，美國偉大的總統」，川普也宣布，兩國將簽署幾項國防協定，以強化安全關係，並強調，美國與印度這兩個最大的民主國家，正在確保人民不會受到激進的恐怖主義攻擊，「邊境問題對美印來說都非常重要。」

"There's a reign of terror in Kashmir since [Narendra Modi] became Prime Minister." - Sumaya Rashit, protester.



A “Howdy, Modi!” rally held in Texas, US, was attended by almost 50,000 Indian Americans, but not everyone was happy to see the Indian leader. pic.twitter.com/VOcGm09CX4 — Al Jazeera English (@AJEnglish) September 23, 2019

根據《德國之音》報導指出，自8月5日以來，在查摩與喀什米爾地區已經有4000人被逮捕，當局正試圖鎮壓所有抗議活動，且頻頻發生對外通訊中斷的情況。儘管部分美國議員抨擊莫迪迫害喀什米爾人民的權利，但華盛頓分析師伊克巴爾（Anwar Iqbal）認為，川普與莫迪合作的舉動已經說明一切，「美國將印度是為國際事務中的主要參與者，美國希望印度站在自己這邊。」

巴基斯坦安全分析師齊什提（Ali K. Chishti）則認為，在這段外交關係中，伊姆蘭汗仍有發揮的空間，「基於不同的原因，印度跟巴基斯坦對美國來說都非常重要，尤其在阿富汗問題尚未解決時。」他強調，美國與阿富汗的衝突，依舊是巴基斯坦最佳的機會，「但美國不一定會給予巴基斯坦想要的回報。」

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