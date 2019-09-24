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人妻天生擁有「2陰道＋2子宮」　奇蹟當上二寶媽又懷雙胞胎！

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▲▼懷孕,孕婦。（圖／取自pxhere圖庫）

▲蘿倫罹患雙子宮畸形，卻奇蹟似地生下4個孩子，其中一對還是雙胞胎。（示意圖／取自pxhere圖庫）

記者吳美依／綜合外電報導

澳洲墨爾本34歲女子蘿倫（Lauren Cotter）罹患雙子宮畸形（Uterus Didelphys），天生擁有2套生殖系統，而且子宮的大小只有正常人的一半，被醫師警告很有可能難產或生下死胎，無法成為一位母親。她和老公班恩（Ben Cotter）仍然決定嘗試，沒想到順利生下一男一女，安裝植入式避孕棒後，又奇蹟懷上一對雙胞胎。

蘿倫表示，自從14歲初經來潮以後，每一次月事來臨都劇烈絞痛，16歲到醫院照超音波，才發現體內竟然有2個陰道、2個子宮與子宮頸，接受雷射手術把陰道分開後，才能夠擁有正常性生活。她的子宮大小只有正常女性的一半，雖然不影響受孕，但是被醫師警告，懷孕、生產的過程都會更加辛苦，幾乎不可能成為媽媽。

蘿倫說，老公非常想要成為一名父親，她只好坦承相對，「幸運的是，班恩沒有因此困擾。我們商量後都同意，如果真的非常想要孩子，就不只有一種方式。事實上，我們發現懷孕很容易，我不確定是不是與我的兩個陰道有關。」

蘿倫2014年6月在墨爾本仁愛婦女醫院（Mercy Hospital for Women）剖腹產，生下6磅13盎司（大約為3000公克）的女兒。她1年多後驚喜發現，「左邊的子宮」懷上兒子哈維（Harvey），「我是在右邊子宮懷上艾蜜莉，一開始還以為左邊子宮無法作用。」

《鏡報》報導，蘿倫有了一對子女以後已經滿足，「藥丸會讓我偏頭痛，我又不能使用避孕環，因此剩下的唯一選項就是植入式避孕棒。」根據英國國民健保署（NHS），植入式避孕棒效果超過99％，但是三周後，她竟然又懷孕了，「班恩和我在一起的17年裡，我只有在有計畫時才會懷孕，但是現在我們卻有了一對驚喜的雙胞胎。」

Against all odds.

Daily Mail 發佈於 2019年9月23日 星期一

蘿倫懷孕19周起臥床休息，「我的醫師非常誠實，他說他不知道這一次懷孕會有什麼後果」，懷胎37周時，剖腹產生下瑪雅（Maya）跟艾薇（Evie）。最小的妹妹罹患先天性橫膈疝氣（Congenital Diaphragmatic Hernia），接受腹腔手術後，仍被判定只有50％存活機率，幸好現在已經完全康復。

蘿倫開玩笑地說，自從雙胞胎加入這個「瘋狂、忙碌又驚奇」的家庭，已經不想要再聽到任何「意外」，上一次生產時，也要求醫師摘除輸卵管，「我們現在對於現狀非常滿意。」

《每日郵報》報導，雙子宮畸形導因於胎兒發育過程中，子宮沒有正常融合。根據世界衛生組織（WHO），大約每3000名女性就有一人罹患。

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