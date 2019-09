人妻天生擁有「2陰道＋2子宮」　奇蹟當上二寶媽又懷雙胞胎！

▲蘿倫罹患雙子宮畸形,卻奇蹟似地生下4個孩子,其中一對還是雙胞胎。(示意圖/取自pxhere圖庫)

記者吳美依/綜合外電報導

澳洲墨爾本34歲女子蘿倫(Lauren Cotter)罹患雙子宮畸形(Uterus Didelphys),天生擁有2套生殖系統,而且子宮的大小只有正常人的一半,被醫師警告很有可能難產或生下死胎,無法成為一位母親。她和老公班恩(Ben Cotter)仍然決定嘗試,沒想到順利生下一男一女,安裝植入式避孕棒後,又奇蹟懷上一對雙胞胎。

蘿倫表示,自從14歲初經來潮以後,每一次月事來臨都劇烈絞痛,16歲到醫院照超音波,才發現體內竟然有2個陰道、2個子宮與子宮頸,接受雷射手術把陰道分開後,才能夠擁有正常性生活。她的子宮大小只有正常女性的一半,雖然不影響受孕,但是被醫師警告,懷孕、生產的過程都會更加辛苦,幾乎不可能成為媽媽。

Woman stunned to be told she has two vaginas gives birth to 'miracle' twinshttps://t.co/EGJ8Wnbat4 pic.twitter.com/TbuqCWrpLe