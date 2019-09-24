前檢察官詹昭書貪73萬判10年　主動提早入監執行

▲詹昭書在2009年到2010年間，利用其檢察官身分及執行職務機會，向民間友人張男佯稱可幫忙處理刑事案件，並要求張男須支付相對報酬。（圖／資料照／東森新聞）



記者陳凱力／新竹報導

涉犯貪污治罪條例案件的前檢察官詹昭書，經最高法院9月19日駁回上訴後定讞，遭判處有期徒刑10年。新竹地檢署原訂24日上午要傳喚詹昭書到案執行，不過詹昭書於23日晚間8點25分主動提早報到，經問訊後即刻依法發監執行。

新竹地檢署指出，前檢察官詹昭書在2009年到2010年間，利用其檢察官身分及執行職務機會，向民間友人張男佯稱可幫忙處理刑事案件，並要求張男須支付相對報酬。張男陸續替詹給付家具貨款給家具行，並交付現金50萬元給詹買車，但詹卻「船過水無痕」未遵守承諾替張男擺平案件，整個過程詹昭書共詐得73萬6千餘元。詹被新竹地檢署於2011年12月起訴，再經臺灣高等法院3次判處有期徒刑10年，褫奪公權6年，並沒收犯罪所得，並於2019年9月19日由最高法院駁回上訴確認。

▲▼新竹地檢署原訂24日上午要傳喚詹昭書到案執行，不過詹昭書於23日晚間8點25分主動提早報到，經問訊後即刻依法發監執行。（圖／記者陳凱力翻攝）

最高檢察署依法務部頒「防範刑事判決確定案件受刑人逃匿聯繫作業要點」層轉通知新竹地檢署，新竹地檢署9月19日接獲通知後，隨即依法分案辦理發監執行作業，並由執行檢察官開立傳票通知詹需於9月24日上午9點30分到案，且啟動防逃機制，在不侵害詹的隱私方式下對詹進行監控，不過詹提前主動到案，也使此案得以立即發監執行。

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