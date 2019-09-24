保母趕著上班…2歲童被「忘車上」6小時亡　母哭喊：我流產6次才生下

▲札莉亞（左）與媽媽佩特羅斯基（右）。（圖／翻攝自GoFundMe）



記者張方瑀／綜合報導

國內外時常發生大人將孩童忘在車上，導致孩童死亡的案例。美國新墨西哥州一名年僅2歲的女童，被趕著去上班的保母忘在車上，直到6個小時過後她才想起，但女童早已死亡。女童的父母接到通知後傷心欲絕，母親更尖叫痛哭表示，「我經歷了6次流產，好不容易才生下這麼一個的女兒。」

調查人員指出，保母布魯克斯（Tammie Brooks）在17日早上6點半，準備將2歲大的札莉亞（Zariah Hasheme）送去托兒所後才去上班，沒想到在匆忙之下，布魯克斯竟忘記這件事情，直接到公司上班，直到中午才發現她忘記札莉亞了。霍布斯警察局（Hobbs Police Department）表示，警方在下午1點半左右抵達，但札莉亞已經死亡，保母也立刻被逮捕。

▲保母布魯克斯（Tammie Brooks）。（圖／翻攝自Facebook／Hobbs Police Department）



札莉亞的媽媽佩特羅斯基說（Demi Petrowski）悲痛表示，札莉亞是她唯一的孩子，「在生下她之前我已經流產6次，懷孕過程中我每天都在祈禱。」當接到女兒死亡的消息時，她忍不住放聲尖叫哭喊，孩子的父親更說，「你可能會忘記帶筆出門，但你怎麼會忘記車上還有個孩子。」

非營利組織Kids and Cars表示，美國2019年已經有43名兒童，因為單獨被留在車內而死亡。育兒專家麥卡爾平（Rosina McAlpine）指出，許多成年人趕著去約會、上班或做其他事情時，會因為注意力被分散，而忘記原先在身邊的孩子，至於托兒所也應該在孩子未在指定時間到達時，在第一時間通知家長。

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