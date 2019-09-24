花蓮探討有機農業再升級　張善政：推動智慧科技與大數據運用

▲擁有全國最大有機農業的花蓮縣，邀集產官學400人辦理有機論壇，前行政院長張善政及台東縣長饒慶鈴共同與會共襄盛舉。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府23日於美侖大飯店舉辦「2019年花蓮有機農業論壇」，探討台灣有機農業升級及創新產銷策略，邀請中央部會、有機農業相關縣市政府代表、大專院校及研究機構農業相關專家、農民、農民團體及農企業等農產品經營者，以及農產品通路商參加，約400人參與盛會。

本次論壇分為三大議題，第一個議題為「有機農業產業升級及未來發展方向」，以花蓮在地生產的有機農產為例，討論有機農業結合生態系統服務，以及發展醫食同源與有機餐飲的策略。第二個議題以「有機農業產銷創新策略」為軸，針對有機農業產銷通路平台創建與媒合思考。第三個議題討論「有機農產品只能有素食選擇嗎？國內有機畜牧業的解方」，將議題延伸到較少被探討到的有機畜產及水產，針對實務面執行與現行法規的困境提出看法。透過三場次的產、官、學各領域農業專家意見交流，以花蓮為軸，對於台灣有機農業下一步發展提出政策性方針。

花蓮縣長徐榛蔚在會中提到，有一天她來到原住民文建站，看到環保大使推動碳足跡，宣導鄉親們牛肉皆由國外進口，製造了相當多的碳排放量，而在地食材不只新鮮，更可以減碳，讓食材在地化具體的落實，保護地球免於溫室效應。她強調，花蓮是全台有機面積最大的縣市，縣府透過各種行銷通路讓鄉親認識有機農業，讓在地食材、在地享用，期待未來有機市場能越來越大。

根據行政院農業委員會農糧署資料顯示，宜花東三個縣市的有機驗證及友善耕種面積達到4,378公頃（有機耕種面積3,462公頃、友善耕種面積916公頃），占全國有機驗證及友善審認面積的34.57％，堪稱全國之最。其中又以花蓮縣的有機驗證農戶達477戶、栽培面積達2,251公頃，是唯一驗證面積超過一千公頃的縣市，也是全台有機驗證面積最大的行政區。

▲花蓮縣長徐榛蔚表示，積極推動有機農業返樸歸真，讓自然生態保持平衡。

花蓮縣推動有機農業發展已十餘年，為持續輔導農友轉型，朝農業六級產業化發展，花蓮縣府積極開拓花蓮有機農產品行銷管道，不僅從2015年開始率先提供縣立國中、小學午餐每週一天「有機蔬菜日」，讓學生從小培養消費在地優質有機農產品的精神，並與農糧署合作於2018年開始辦理有機米供應學童營養午餐。

花蓮縣政府近年更致力與在地農會及全國通路合作，目前在台北希望廣場、花博農民市集、有機農夫市集、部分全聯超市、百貨公司超市都能購買花蓮有機農產品，花蓮市農會農民直銷站也提供有機農產品寄賣服務，除了實體通路，更積極推動線上商城，希望消費者多多支持，讓花蓮縣的有機農產品出得去、錢進得來。