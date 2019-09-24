韓國瑜不認講過挖石油...蘇貞昌酸前後不一：都有錄影為證

記者蔣婕妤／台北報導

身兼高雄市長的國民黨總統候選人韓國瑜23日否認曾說過「挖石油」政見，網友紛紛挖出過去紀錄打臉，引起熱議。對此，行政院長蘇貞昌24日受訪時酸韓國瑜前後不一，「講過沒講過都有錄影為證」。

韓國瑜23日召開總預算編列說明會時，被民進黨議員高閔琳詢問挖石油預算在哪裡？他回應「誰說要挖石油？」引來大批民進黨議員不滿，還有不少網友直轟他「不認帳」。韓國瑜23日晚間開直播時強調，「我從來沒說過高雄市政府要採石油」。

韓國瑜表示，他有講過4個前提，第一是到底有沒有石油？中油分別在民國100年、102年去探勘，如果沒石油，為什麼要去探勘？第二是有沒有國際投資客願意投資？第三是行政院有沒有決心開發？第四是周邊國家、地區有沒有共識，能不能認同台灣準備開採石油？這幾個前提講完之後，才覺得太平島屬於高雄旗津區中興里，那高雄負債3000多億、財政困難，如果真要開採石油，「拜託，盡可能讓高雄人分一杯羹！」

對於韓國瑜否認曾說過要挖石油，蘇貞昌回應，「他講過沒講過都有錄影帶為證」。至於中油曾編列預算探勘石油，蘇貞昌強調，中央沒有講過挖石油、發大財這種事情，他也再酸韓國瑜，「前後不一已經不是第一次了」。

▲蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）