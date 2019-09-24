「和相片差距大」！多金男「相親空姐」PO文狂酸　網看細節：你配不上她

▲陸男和一位空姐相親，吐槽對方長相不佳。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸微博近日流傳著一組照片，一名男子相親偷拍女方的照片，再拿著對方早前傳來的照片作對比，「對方是空姐，但見真人後感覺差距太大，我都想溜了。」網友看後怒嗆，「我覺得本人比照片更好看！」還揭發了一個細節，冷笑稱，「明白了長這麼漂亮的女孩子，為什麼一直對你翻白眼。」

該男子還發了一則10秒的影片，他從自己的手拍起，再運鏡到坐在對面的女生身上。影片中，女孩一頭黑長直髮，大眼睛尖下巴，膚白貌美。此外，男子還拍到桌上自己的車鑰匙和手錶，被網友質疑故意展示財力。

網友看後認為，女方的顏值與照片相差不遠，看起來清麗可人，「關鍵是完全素顏！」而對於男生，網友都紛紛怒嗆，「你看看你這叮噹貓的胖手，不用想就是個胖子，你配不上她」、「就你這個豬肘子還嫌棄別人」、「趕緊走吧，別耽誤女孩」、「女生快逃」。

還有網友點出，影片中女孩全程沒有看男生，自己自顧自的吃東西，而且疑似狂翻白眼，「看她表情，她想跑的想法比你強」、「沒發現對面已經不耐煩的樣子嘛，買完單後早點走吧，別自取其辱了兄弟」、「怎麼感覺一臉嫌棄？是嫌棄你還是嫌棄你拍照？」。

►就算爬到樹上！妳還是很美

▼女孩疑似狂翻白眼。（圖／翻攝自微博）