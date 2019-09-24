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黃健庭自爆郭台銘的副手「就是我」　沒機會發表的競選聲明正式曝光

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▲黃健庭、郭台銘。（合成圖／ETtoday資料照）

▲黃健庭、郭台銘。（合成圖／ETtoday資料照）

文／遠見雜誌提供

原本蓄勢待發準備參選2020總統的鴻海集團創辦人郭台銘於9月16日深夜11點發布退選聲明。為何退選？各界有不少猜測，包括是否找不到副手？《遠見》獨家採訪前台東縣長黃健庭，他首度證實，他就是副手，並分享成為副手的過程，以及郭台銘宣布退選前最後七天，到底發生了什麼事，讓郭台銘決定退選的關鍵是什麼？

原本各界以為即將擇期宣布參加2020總統大選的鴻海集團創辦人郭台銘，上週跌破眾人眼鏡。他先於9月12日宣布退出國民黨，大家預期他將在9月17日前到中選會領表登記參選，卻在9月16日深夜宣布退出總統大選，結束了自4月17日受頒國民黨榮譽黨員並宣布參與國民黨初選後，整整五個月的選戰之旅。

一開始各界猜測，郭董宣布退選是因為找不到副手人選。但17日晚上，郭董幕僚證實，「副手早在二個星期前確定」。直指人選是前台東縣長黃健庭。

第一時間，黃健庭成為全台媒體追問的對象。記者拚命連環CALL，黃健庭第一時間關機，還在Line上俏皮回應：「睡覺了，別問了！」當晚，這個截圖就在各大社群媒體瘋傳。

黃健庭首次證實：「沒錯，郭董的副手就是我」。

只是郭董為何找上黃健庭？兩人早有交情嗎？

到底郭董副手是否真的是黃健庭？黃健庭近日選擇接受《遠見雜誌》獨家專訪，親自揭開答案，「沒錯，郭董的副手就是我」。文膽甚至已將郭台銘和黃健庭參選宣言準備好了。那為何第一時間迴避記者追問，選擇沈默，不願證實？從政23年，擔任過三屆立委、二屆台東縣長的黃健庭，重視分際，他一開始覺得：「要說也是郭董自己來說，哪有副手自稱是副手的……？」不過，後來郭台銘看到新聞，就對黃說：「健庭，這本來就是事實啊，你就大大方方承認吧！」

首先記者問，郭董為何找上他？是否兩人早有交情？答案令人意外。「你們很難相信，我和郭董在之前從未見過面，」黃健庭說。

郭台銘4月17日決定參與國民黨初選後，幕僚開始安排下鄉行程，從偏鄉先行。由於永齡慈善教育基金會執行長劉宥彤（Amanda）與黃健庭夫人陳怜燕（小燕），因尼伯特風災時，永齡協助台東，兩人結緣：「因此Amanda就找上小燕，希望安排兩天的下鄉行程。」

有趣的是，當5月15號黃健庭夫婦前往台東機場接機時，郭台銘第一時間還認不出黃健庭，經幕僚引見，才恍然大悟：「哇，這麼年輕！」據了解，原本郭台銘想效法馬英九「long stay」，一開始還提出想住黃健庭家，但由於當時黃健庭才剛從縣長公館搬到自己住家，家中堆滿了卸任後的雜物，深怕委曲了「首富」，而改安排住台東原住民會館，也藉此讓郭台銘多體察原民文化。

「我這邊真需要人」 郭台銘邀請黃健庭協助

黃健庭近身觀察：郭董可以是很好的總統 卻是非常不稱職的候選人

5月15日、16兩天行程後，黃健庭原以為兩人很難再見面，沒想到，郭台銘主動來電：「我這邊真的需要人，可不可以請你來幫忙？你能不能抽個時間來，我們邊吃飯邊聊。」

盛情難卻下，黃健庭赴約。沒想到，在首富家中吃的不是山珍海味，而是用餐盤盛裝的三菜一湯簡餐。幾次相處，黃健庭發覺，郭台銘侍母至孝：「常常時間一到，就說:『我得回家陪我媽媽吃飯了！』」

其實卸下縣長後，黃健庭本想過退休生活，四處演講、到教會分享，偶爾出國、在家裡多看點書。但黃健庭對郭台銘願意卸下跨國企業家身分，為台灣奉獻，心想「或許他能跳脫傳統的藍綠政治人物，為台灣找一條出路」，因此答應幫忙。　

幾個月近身觀察，黃健庭深深覺得：「他可以是很好的總統，卻是個非常不稱職的候選人，尤其是在台灣當今這樣不理性的選舉文化和政治環境下。」　　

黃健庭觀察，一心想做事的郭台銘，常常找各種學者、找智庫來討論國政，一直想複製企業模組。但選戰幕僚都很急，一直要他下鄉，去走夜市啊……「雖然我也不是老政治人物，但我起碼當過六次候選人，知道候選人要做什麼才有選票，」黃健庭說。

黃健庭說，郭台銘為了國政很用功，只要善於用人、有大方向，一定會是很好的總統。但當時還在初選，「我嘗試跟他講，治國的人才跟打選戰的人才不一樣，那些以後可以幫你治國的人，不見得適合來打選戰，也不見得一開始願意來打選戰。」

另外，黃健庭透露，信仰SOP的郭台銘，一有民調公布，就想花精力分析，找出問題，而黃健庭總會勸郭：「民調是反映這幾天的，不是三個月以後的。你現在要趕快做改變三個月後的……」

黃健庭對郭董的第一印象：親切首富，世界級格局

卻是政治素人到離譜的程度

郭台銘在台東、花蓮考察兩天，黃健庭全程作陪，發現了不一樣的郭台銘：「一個世界級的跨國企業家，竟如此親民，而論政治，他簡直『政治素人』到一個離譜的程度！」

當時，黃健庭幫郭台銘安排跟中小企業主座談，面對滿滿的企業家和媒體，郭台銘竟直言不諱：「經營企業和經營城市一樣，不能一直講發大財啊！」當下，揑了一把冷汗的黃健庭心想：「這多敏感啊～」孰料，郭台銘接著說：「高雄哦，如果黃健庭來做，一定比韓國瑜好！」

更訝然的是，郭台銘又當著台東人面說：「如果我當總統，台東不會是我的priority（優先）！」黃健庭當時愣了一下，心想:「你是來競選拉票的！一般政治人物不會這麼說話的！」

果然這些話後來被大作文章。深闇郭台銘原意的黃健庭，在國民黨初選時還寫了一波文宣幫郭解釋，他說，郭台銘想表達的是，國政的優先順序，必需儘快和美、中、日等國取得關稅互惠協議，打贏區域貿易，他還希望儘速調整台灣產業結構，為未來20年的發展定調，至於地方建設就授權給地方作。

自那次領教郭台銘的心直口快後，黃健庭之後總會提醒：「郭董，待會有媒體哦，講話要留心哦。」但似乎無濟於事：「他真的是很不政治，覺得政治就是要來服務經濟的，他覺得台灣唯有把經濟搞好才能成功。」

8月26日，郭董正式邀請黃健庭任副手；8月31日黃健庭正式答應

但答應前，為何黃健庭幾天幾夜無法入眠？

雖然郭董初選輸給了韓國瑜，但更多的聲音卻鼓勵再戰下去，因為支持者認為，初選機制對郭不盡公平，郭辦原先提出8點建議，完全沒被黨中央接納，例如納入手機民調，使得初選淪為接電話比賽，加上民進黨下令，只要接到電話，都灌給韓國瑜的傳聞不斷。

初選後，郭台銘馬上出國散心，原以為事已落幕的黃健庭，自然回台東了。直到8月14日受侯友宜之邀，赴新北市幫300多個主管演講，郭台銘得知後，打電話給黃健庭：「你看你做這麼好，不是只有我看中你，連侯友宜也請你去演講。」接著又說：「既然你在台北，我們吃個飯好不好？」那次在郭家的聚會，郭台銘當著許多人的面，冷不防說：「誰說我沒在找副手，那個健庭也在我名單裡面啊。」

當下黃健庭以為只是開玩笑的話，完全沒在意，孰料居然在8月26日，郭台銘正式邀請他擔任副手。但郭隔天就去中東，要黃別急著說NO，「拜託我認真思考一下，回來再給他答案。」

這起邀請，讓黃健庭幾天幾夜都無法入眠。原本卸任公職後，以為從此要自在過日子，這一答應，很可能得脫黨參選，「但最重要的是，我能為郭董加分嗎？」

但後來黃健庭明瞭，郭台銘考慮是二人的互補性與契合性。郭是政治素人，黃有政治的歷練又當過首長，另外從地域性、省籍和年齡都能互補，而黃曾待過企業，也能與郭語言相通。篤信基督教的黃健庭，經過多日思考，與牧師們禱告，終於在8月31，郭台銘回國日，答應出任：「他（郭）非常開心，只是我要求得保密。」

黃健庭：郭台銘退選關鍵有三個

還原9月10日到17日發生了什麼事？讓郭台銘決定退選

一開始，在郭台銘的參選計畫中，「不主動退黨」是內部共識。當初郭陣營想的是，將發動連署，達到100萬人就參選，沒有，就不參選，「這代表至少已有100萬人具名希望郭台銘選，這就是正當性，不是黨提名，而是人民徵召提名，」黃健庭說。

但隨著到中選會登記參選的最終截止日（9月17日）逼近，黑郭勢力愈演愈烈，也讓郭董情緒波動愈來愈大，對於參選與否陷入天人交戰。

9月10日，郭還召集所有幕僚，要每個人一一表態，到底要不要選下去？

9月11日，郭台銘邀請前總統馬英九到郭家一聚。當天，只有郭台銘、黃健庭、與馬英九三人。郭台銘主要向馬請益：「你當總統當了八年，很多理想都推動不了，到底是為什麼？我選總統，是真的想做事、想做改變，你告訴我政策沒辦法落實的原因是什麼？」

但馬英九卻一直力勸郭台銘退選，呼龥郭要團結，並指出：「分裂的國民黨一定輸，到最後敗選的責任全部你要扛，而且你也沒有把握可以選得贏啊……」即使如此，黃健庭表示，郭台銘當天仍未做成選或不選的決定。

9月12日，包含連戰、馬英九、吳敦義等31位國民黨大老連署勸郭退選，讓郭台銘非常生氣。因為這31人中，有幾個前一刻還擔心韓國瑜勝算不大，要他參選到底，買雙保險。怎知，一面諄諄勸進，卻又公開義正辭嚴勸退，叫郭台銘情何以堪？他氣的當天就宣布退出國民黨。

「你知道郭那個性……一氣之下就認為不跟你（國民黨）玩了，不要在那邊糾纏不清了啦……」黃健庭說。

不過，外界很好奇，退黨不就等於要參選了？為何又峰迴路轉，不選了？

黃健庭觀察，讓郭台銘下定決心退選的關鍵有三。「在中秋節連假，孝順的郭台銘陪媽媽在家裡打麻將，郭媽媽前陣子住院住了兩個月，但他覺得自己應該更多的時間陪媽媽、陪家人、抱孩子……」

「第二，郭台銘覺得香港抗爭已無可收拾，事情持續或更惡化，他無法掌控，卻可預見將保送小英。第三，他發現台灣的選舉文化無法好好討論政策，政策無人關注，每天都要應付無聊的口水抹黑，也讓他灰心失望。」

黃健庭娓娓道盡：「事後看來，我覺得郭台銘很勇敢，你看他弓已經拉這麼滿了，能收回來，其實要有勇氣、智慧！」

據黃健庭觀察，郭台銘忽然退選，對原先的合作夥伴柯文哲很抱歉：「他認為他沒有留足夠的時間讓對方（柯文哲）應變！」

9月15號晚上，郭台銘已經決定退選。16日上午11點，他第一個對柯P講，下午再約黃健庭，晚上和郝龍斌及趙少康見面。

原定9月17日才對外宣布退選，但因消息已走漏，只好16日晚上11點網路發佈正式宣布退選。

雖退出總統大選 仍擘劃台灣未來

成立郭台銘學院 繼續貢獻台灣

回顧與郭台銘從素未謀面到併肩作戰的四個月「政治奇幻之旅」，黃健庭說：「可以在郭董身邊説真話、做義工、當朋友很開心。初選時自掏腰包幫郭在台東打了一波文宣，只因為我們理念相符！」

「我相信對郭董、對我來講，沒有白走這一趟啦！」因為儘管9月16日退選了，但郭陣營並未退散，所有當初提出的政見，如「0~6歲國家養」「100億身障保險基金」「解決勞保年金破產」「新十大建設」……等政策都將持續研究，提供未來政府參考。因此，團隊正打算成立TGI（Terry Guo Institute，暫名郭台銘學院）持續擬定好政策、監督政府。

據了解，未來TGI將可能有三個部門，一是智庫，一些之前就加入的學者專家將持續奉獻，推動議題；另外，將有一個人才養成的機構，培養台灣的年輕人，第三，創辦自媒體，藉此管道將理念發佈出來。

最後，黃健庭有感而發：「郭董絶對是個勇士，但選舉對他是個錯誤的戰場，他也是個巨人，決定不選以後，很平安、很平靜，立刻專心投入接下來要做甚麼事情……」。

問黃健庭，郭台銘會不會參選2024總統大選？黃健庭十足有深意地說：「明天的事，只有上帝知道。」

黃健庭擔任郭台銘副手的競選宣言曝光了

8月31日黃健庭正式答應郭台銘擔任副手，經過幾天幾夜失眠的考慮後，他作好背水一戰的準備，甚至已擬好競選宣言。這段沒有機會曝光的宣言內容是怎麼寫的？《遠見雜誌》獨家取得競選宣言如下：

23年前，我做了一個非常冒險的決定，放棄了在金融界舒適安穩的工作回鄉參選，從國大代表、三屆立法委員，再到二任縣長，我把最菁華的歲月都奉獻給我的家鄉。感謝主，我真的翻轉了台東，她不再是又老又窮的城市，而是全台失業率最低，國際能見度非常高的幸福城市。我慶幸當年沒有選擇小確幸，能夠成就台東的改變，使我心滿意足。

原以為可以從此過著愜意的日子，當郭台銘先生邀請我出任他的副手時，我非常意外，思考多日，禱告再禱告，最後，我決定和他一起踏上四個月冒險之旅，而這次是為了更大的使命，為了中華民國的未來、為了2300萬台灣人的幸福赴湯蹈火。

其實我和郭董今年5月15日他來台東時才相識，雖然時間很短，卻極為投緣，可能因為我有企業的背景、海外工作經驗，頻道相通。數次和他一起用餐，你難以想像首富家吃的清淡又簡單，而晚上他總是先陪媽媽吃飯再和我們開會，四代同堂的畫面使我羨慕不已。這些日子我看見巨人溫柔的一面，在他的心中家庭價值無比重要。

郭董選擇我作為副手，當然是看重我有國會歷練和地方治理經驗可與他互補。此外我們對台灣需迫切改變因應的政策理念相同，在初選階段都整理成國政報告。打從心裡知道他會是一個格局不同的領袖，一位可以創造經濟、確保和平的總統，是我支持郭董最大的理由。 今天的國會生態，少數民意可以綁架政府，公投結果不用執行；從中央到地方放任財政惡化，人人比賽做散財童子，沒有人告訴台灣的年輕人，他們40歳時還有沒有勞保可以領？有沒有健保可以用？為什麼上千億軍購的預算一定要過？2050年的台灣會是什麼景況？什麼才是我們的優先順序？誰可以打破舊勢力、創造新時代？郭台銘可以。

我相信無私、無政治包袱的郭台銘可以改變公務文化，以企業家的遠見擘畫經濟藍圖、以老練的國際折衝能力，使台灣在各樣經貿、內政、外交危機中化險危夷、轉敗為勝。我很佩服這位跨國企業家，寧可放下首富的日子，來應徵全國最辛苦的公僕，我覺得台灣人應該有選擇他作為總統的選項，我願意成就這件事。

他是政治素人，而我是縣府同仁口中「最不政治的政治人物」，算是另類的速配。從政23年來，我不競爭國民黨中常委、不上政論節目、不花心力經營網路聲量，只專心讓台東變得更好。我的服務、施政和用人向來不分藍綠，我甚至邀請曾經二度和我競選立委的對手許瑞貴擔任我的政務官──建設處長和農業處長。

家和萬事興，黃健庭執政的9年，台東人敢做夢、公務員敢做事、地方上一片和諧，而這也是我和郭董共同的信念。中道的力量是台灣的盼望，國家利益應在政黨之上，更在個人之上，政黨存在的價值，應該是為國舉才、為民興利；政治人物最重要的工作是謀求國家社會人民的福址，不是嗎？

儘管脫離國民黨和郭董搭檔參選會受到責難，但我仍選擇加入郭陣營，在郭董身邊說真話、做義工，企盼凝聚超越藍綠的力量改變台灣。

健庭非常感恩中國國民黨過去六次提名我，而我不只以努力勝選來回報，更以好成績-入選商周好立委榜、遠見五度五星縣長等榮譽來增添黨的光彩。 最後，真心祈求上帝賜我們勇氣和智慧改變台灣，祝福中華民國世世代代平安豐盛。

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