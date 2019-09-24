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伊朗女球迷「想看足球賽」被逮…自焚亡　FIFA主席保證：禁令解除！

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▲▼伊朗德黑蘭阿札迪體育館，伊朗足球隊「艾斯迪格拿足球俱樂部」（Esteghlal）的粉絲熱情歡呼。（圖／達志影像／美聯社）

▲伊朗足球隊「艾斯迪格拿足球俱樂部」的粉絲在阿札迪體育館（Azadi Stadium）中熱情歡呼。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

國際足球總會（FIFA）於22日宣布，伊朗女性不得進入體育場，觀看運動賽事的禁令即將解除。據了解，伊朗球迷霍達亞里（Sahar Khodayari）女扮男裝想要觀看足球賽，卻被指控「公開從事罪惡行為」，面臨6個月有期徒刑，9月初在法院外自焚身亡。FIFA主席因凡蒂諾（Gianni Infantino）聽聞此事以後，就持續向德黑蘭當局溝通。

因凡蒂諾22日出席FIFA女子足球會議時表示，「我們已經得到保證，伊朗10月10日舉辦的下一場國際賽事中，女性將被允許進入體育場。」他曾說，伊朗的禁令令人「無法接受」，在活動上再次強調，「我們需要女性參與男性的比賽，我們需要以尊重但是強而有力的方式推動，不能夠再等待了。」

▲▼國際足球總會（FIFA）主席因凡蒂諾（Gianni Infantino）。（圖／路透）

▲路透社報導，FIFA主席因凡蒂諾親自致信伊朗足球協會，要求解除禁令。（圖／路透）

《福斯新聞》報導，FIFA團隊日前飛抵德黑蘭視察訪問，與政府會面後，表示將與伊朗足球機構合作，認為解除禁令「沒有顯著的行動阻礙。」根據CNN，1979年伊朗伊斯蘭革命以後不久，政府禁止女性進入「男性」進行運動比賽的體育館，政策實施至今長達40年，只有少數幾次例外。

《路透社》指出，因凡蒂諾6月致信伊朗足球協會（FFIRI）主席泰基（Mehdi Taj），要求制定時程，允許國內女性購買世界盃預賽的門票。據了解，信中寫道，「雖然我們意識到文化敏感度的挑戰，但我們只是需要持續取得進展，不只因我們虧欠全世界的女性，在國際足球聯盟章程最基本的原則之下，也有責任這麼做。」

▲▼伊朗政府2018年10月16日罕見地允許一些經篩選過的女性進入阿札迪體育館觀看足球賽。（圖／達志影像／美聯社）

▲伊朗政府2018年10月16日罕見地允許一些經篩選過的女性，進入阿札迪體育館觀看足球賽。（圖／達志影像／美聯社）

根據國際特赦組織（Amnesty International），29歲的霍達亞里3月女扮男裝，試圖進入德黑蘭一間體育館觀看足球賽，卻被當場逮到。她因「沒有穿戴希賈布（Hijab）出現於公共場所」，被指控「公開從事罪惡行為」，可能面臨6個月的牢獄之災，9月初出庭以後，在法院外自焚身亡。消息曝光後，網友紛紛以女孩最喜歡的足球隊「艾斯迪格拿足球俱樂部」（Esteghlal）代表色命名，稱霍達亞里是「藍色女孩」（Blue Girl）。

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