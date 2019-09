正妹「啦啦隊長」酒駕拒上銬　高喊：我是乾淨白人…結果真只罰5700

▲勞倫向警察說她是漂亮女孩不該入獄。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

美國一名女子去年因酒駕超速遭攔檢,結果警察在她車上找到大麻後,該名女子不但拒捕,還大聲喊著她畢業自前段大學,大學時期是啦啦隊長,更何況她是一名「非常乾淨、純種的白人女孩」,所以不應該去坐牢。沒想到,這名女子最後真的如願以償,沒有被送進監獄,只繳了187美元(約台幣5795元)的罰金。

34歲的勞倫(Lauren Cutshaw)去年8月在南卡羅萊納州(South Carolina)被捕,當時她酒駕超速,警方還在她的車上找到大麻和捲菸器。當警方詢問時,勞倫開始細數她不該被逮捕的理由,「我畢業自高等大學,大學時當過啦啦隊長,也參加過姐妹會,我是個乾淨、純種的白人女孩!」最後更向警方說她的另一半也是警察,所以她不該被抓去關。

Drink-driver who told cops she was TOO PRETTY to go to jail avoids being sent to prison https://t.co/YbILZQAzhP