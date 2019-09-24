正妹「啦啦隊長」酒駕拒上銬　高喊：我是乾淨白人…結果真只罰5700

▲勞倫向警察說她是漂亮女孩不該入獄。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國一名女子去年因酒駕超速遭攔檢，結果警察在她車上找到大麻後，該名女子不但拒捕，還大聲喊著她畢業自前段大學，大學時期是啦啦隊長，更何況她是一名「非常乾淨、純種的白人女孩」，所以不應該去坐牢。沒想到，這名女子最後真的如願以償，沒有被送進監獄，只繳了187美元（約台幣5795元）的罰金。

34歲的勞倫（Lauren Cutshaw）去年8月在南卡羅萊納州（South Carolina）被捕，當時她酒駕超速，警方還在她的車上找到大麻和捲菸器。當警方詢問時，勞倫開始細數她不該被逮捕的理由，「我畢業自高等大學，大學時當過啦啦隊長，也參加過姐妹會，我是個乾淨、純種的白人女孩！」最後更向警方說她的另一半也是警察，所以她不該被抓去關。

Drink-driver who told cops she was TOO PRETTY to go to jail avoids being sent to prison https://t.co/YbILZQAzhP — The Sun (@TheSun) September 20, 2019

勞倫的酒測值達0.18%，加上攜帶毒品所以必須帶回警局，而根據警車的行車紀錄器顯示，勞倫不斷大聲嚷嚷，還在警察上銬時哭著說，「拜託，我不想進監獄，我不想知道那種感覺，我是個漂亮女孩，別逼我進去。」

最後勞倫承認酒後駕車，但檢察官撤銷了超速、攜帶大麻與毒品用具、酒測值超標等告訴。勞倫只被要求完成南卡羅來納州的毒品與酒精安全課程，並繳交187美元的罰款與訴訟費。讓網友不經猛酸，「人正真好」、「我應該永遠不可能有這種待遇」、「看來連法官都同意她太白太美了。」

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