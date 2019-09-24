爸爸跳軌當場「斷兩截」 5歲女兒卡車底…民眾衝下月台搶救

▲民眾救出卡在車底的女童。（圖／翻攝自推特@NY1）



記者張方瑀／綜合報導

美國一名長年受精神疾病所苦的父親，23日帶著5歲女兒搭地鐵時，竟抱著女兒往鐵軌縱身一跳，父親當場被列車輾過斷成兩截，女童則卡在列車底下，月台上的民眾立刻跳下把孩子拉出來，所幸最後只有額頭有輕微擦傷。這一幕全被一旁嚇哭的民眾錄了下來，女童母親趕到現場後，也非常感謝大家伸出援手。

A 5-year-old girl was rescued from the tracks of a Bronx subway station after her father jumped in front of a train while holding her. The man was pronounced dead at the scene pic.twitter.com/04FX9FRwMP — Bloomberg TicToc (@tictoc) September 23, 2019

意外發生在紐約布朗克斯（Bronx）金斯布里奇（Kingsbridge）車站，當時一輛開往曼哈頓的列車正在進站，沒想到45歲的巴布埃納（Fernando Balbuena）竟抱著5歲的女兒法妮（Ferni Balbuena）從月台往下跳，巴布埃納身體被輾斷成兩截，而法妮則卡在列車底下，一旁的民眾立刻跳下月台，想辦法把法妮拉出來。

從曝光的影片可以看到，一名男子伸出雙手趴在鐵軌上，揹著粉紅色的法妮慢慢從車底爬出來，還能聽到民眾哭著喊「親愛的！慢慢來！別急！慢慢來！」最後法妮僅受到輕傷，但精神受到嚴重打擊，她不曉得是父親帶著她跳下去，只是跟警察說，「我們突然掉下鐵軌。」

Es dominicano el hombre que se lanzó a las vías del tren junto a su hija de cinco años, quien sobrevivió, hecho ocurrido en la estación Kingbridge Road, en el Bronx. El hombre fue identificado como Fernando Balbuena, de 45 años, quien falleció en el lugar. pic.twitter.com/M9ptzXSgyn — Informando (@InformandoRD7) September 24, 2019

法妮的母親，41歲的卡拉巴洛（Niurka Caraballo）說，早上巴布埃納一如往常帶著孩子出門上學，但是她突然接到丈夫的電話，但她聽不懂電話另一頭在說些什麼，回撥好幾通後，法妮接起電話說「爸爸在哭」，卡拉巴洛這才驚覺不對，立刻衝向車站，但一切都來不及了。卡拉巴洛哭著說，「他是個好丈夫、好父親、好男人，我不知道為何會發生這種事。」

紐約警方指出，巴布埃納曾因精神健康問題入院6次，並定時服用治療藥物。目前法妮經過醫院檢查後已經出院，警察也送上小美人魚娃娃希望能安撫她的情緒。卡拉巴洛也感謝所有提供幫助的人，「感謝這些天使救了我女兒。」

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