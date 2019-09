爸爸跳軌當場「斷兩截」 5歲女兒卡車底…民眾衝下月台搶救

▲民眾救出卡在車底的女童。(圖/翻攝自推特@NY1)



記者張方瑀/綜合報導

美國一名長年受精神疾病所苦的父親,23日帶著5歲女兒搭地鐵時,竟抱著女兒往鐵軌縱身一跳,父親當場被列車輾過斷成兩截,女童則卡在列車底下,月台上的民眾立刻跳下把孩子拉出來,所幸最後只有額頭有輕微擦傷。這一幕全被一旁嚇哭的民眾錄了下來,女童母親趕到現場後,也非常感謝大家伸出援手。

A 5-year-old girl was rescued from the tracks of a Bronx subway station after her father jumped in front of a train while holding her. The man was pronounced dead at the scene pic.twitter.com/04FX9FRwMP