阿富汗政府想轟塔利班…竟「誤炸隔壁婚禮」！　當局證實：40死18傷

▲阿富汗國家安全部隊針對塔利班發動攻擊，誤殺40位參加婚禮的平民。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

阿富汗赫爾曼德省（Helmand）於22日晚間發生一起爆炸案，國家安全部隊襲擊塔利班的藏身之處，卻波及隔壁舉行的婚禮派對，造成至少40人死亡，18人受傷，當地政府隨後也證明此消息。國防部在聲明中表示，這一次行動殺害22名恐怖分子，也摧毀一間大型的物資與設備倉庫。

赫爾曼德省副省長阿坎德（Abdul Majed Akhand）向《法新社》證實，大部分死者是來到穆薩堡（Musa Qala）參加婚禮派對的婦女和小孩，「大約有40人死亡，18人受傷並被送往醫院。所有受害都是平民。」發言人茲瓦克（Omar Zwak）於23日表示，政府已經派遣代表團調查事件。

阿富汗國防部表示，國安部隊22日襲擊一間塔利班所使用的房舍，成功摧毀一間大型倉庫，導致22名外籍塔利班成員死亡，逮捕的14人中，包括5名巴基斯坦籍人士和1位孟加拉公民。但是，這一次行動也造成平民死傷，將會持續調查，允諾將會與媒體公布結果。

▲傷者家屬焦急地在醫院外面等待。（圖／路透）

阿富汗總統發言人塞迪奇（Sediq Sediqqi）在推特上表示，「儘管總統甘尼（Ashraf Ghani）反覆呼籲，執行軍事行動時要格外謹慎，我們依然悲傷且震驚地聽到，赫爾曼德省平民在一場事件中喪生。」

根據CNN，阿富汗9月28日即將舉行總統大選，塔利班曾放話，將會針對選舉造勢活動、投票所發動攻擊，阻止百姓出門投票。

《半島電視台》報導，阿富汗政府早已因襲擊時誤殺百姓，受到外界嚴厲譴責。駐喀布爾（Kabul ）政治分析家札蘭德（Faizullah Zaland）認為，川普7日臨時取消和平會談以後，「無人機攻擊跟地面行動增加，導致平民死傷人數也持續攀升。這將會加深目前的危機，以及阿富汗人民對政府的不信任。」他呼籲，美國必須更負責任，「結束這一場毫無意義的戰爭，立即防止阿富汗民眾傷亡。」



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