英德法譴責「伊朗轟炸沙烏地煉油廠」　籲擬定新核武協議

▲英國、德國、法國聯合聲明譴責伊朗，圖為紐約聯合國總部。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

英國、德國、法國領導人23日發布聯合聲明，支持美國言論，譴責伊朗攻擊沙烏地阿拉伯煉油廠，導致阿美石油公司（Saudi Aramco）重創。他們呼籲，伊朗不要再做出挑釁行為，恪守條款內容，並早日與各國協商，簽署新的核武協議。

英、德、法領導人於聯合國大會見面後，發出聯合聲明，要求伊朗停止違反協議，「避免挑釁和衝突升級。」文中寫到，「對於我們來說非常清楚，伊朗必須為這一場襲擊承擔責任，除此之外，沒有其他合理的解釋」，敦促盡速達成新協議，「伊朗是時候接受長期條款架構的協商，內容包括核武項目、國安問題、導彈計畫和其他運輸工具。」

▲法國總統馬克宏與伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhan）於聯合國大會期間會面。（圖／路透）

英國首相強生（Boris Johnson）於22日對此表示，英國仍支持現有的核武協議，希望伊朗遵守條款，呼籲華盛頓與德黑蘭重啟協商。此外，他也透露，將會考慮加入美國聯軍，增強沙烏地阿拉伯的防衛能力。

《美聯社》報導，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）曾表示，對於攻擊事件的責任歸屬依然抱持「謹慎」態度，在聯合國記者會上也說，將分別與川普和伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）會晤，努力製造「討論的條件」。據了解，他尚未說明為何後來轉變立場，支持美國，譴責伊朗。

▲伊朗外交部長扎里夫（Mohammad Javad Zarif）表示，攻擊不可能是伊朗發動的。（圖／路透）

伊朗外交部長扎里夫（Mohammad Javad Zarif）堅稱，葉門叛軍胡賽運動（Houthi）發動攻擊，也「絕對有理由報復」 空襲葉門的沙烏地聯軍。他形容，這一次轟炸「精準度高，影響度小」，沒有造成人員傷亡，如果是德黑蘭當局所為，煉油廠早就被完全摧毀，而且「（伊朗）如果涉入這種活動就太愚蠢了。」

扎里夫23日說，沒有收到美國想要會面的通知，「我們已經清楚表明，只有要求是不夠的。一場協商必須要有理由和結果，不只是握手而已。」據《路透社》，他曾列出協商條件，要求美方解除制裁，如此一來兩國和法國、英國、德國、中國與俄羅斯，也就是2015年核武協議的所有成員國，就可以展開談判，但是不會發生雙邊會談。

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