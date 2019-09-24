國中生「常被霸凌」…氣急舉起同學拋下4樓！傷者家屬嗆：被欺負就下死手？

記者鄭思楠／綜合報導

廣西省河池市都安瑤族自治縣某國中16日一名身穿黑色上衣的男生在走廊被另一名身材高大的男生突然抱起，下秒慘被直接扔出樓外，當場4層墜下，全身多臟器爆裂、血流不止，雖然被緊急送醫，但目前仍在ICU救治。網路盛傳，肇事學生疑因受欺負反擊，隨後家屬證實，「兒子在學校經常被霸凌。」

據曝光的畫面顯示，正值課間休息的時候，許多學生正在教室外的走廊嬉笑打鬧；這時，一名身穿校服、身材比較高大的男生突然把樓梯口一名身穿黑色上衣的男生公主抱起，直接從4樓拋出去，更探身往樓下看了2眼，隨後頭也不回淡定走進教室。

據《荔枝新聞》報導，都安瑤族自治縣教育局23日發佈通報，肇事學生黃某軒已被公安機關刑事拘留。受害學生家屬表示，感到身心俱疲，「受欺負就要置對方於死地嗎？」。

▲國中生抱起同學扔下樓。（圖／翻攝自《星視頻》）

受害人韋男父親說，他是16日上午9點接到校長通知的，「校長給我打電話，說小孩出事了，快來醫院一下。」事發後，韋男姐姐曾在網路發起籌款，「目前校方已經墊付3萬元人民幣（約新台幣13萬元）醫療費用，對方家長墊付1.5萬元人民幣（約新台幣6.53萬元），可後續醫療費用至少還需要40萬元人民幣（約新台幣174萬元）。」此外，籌款平台的評論區有人稱，受害者在校時喜歡欺負同學，肇事者因無法忍受才做出此舉。

隨後，肇事學生黃男母親證實，孩子身高190公分，在學校確實經常受到同學的欺負，但對於此次發生衝突的原因，她表示「不清楚」。母親說，「他比較老實，平常就跟我說老被欺負；我讓他跟老師說，他就回說跟老師說也沒用，老師都怕他們」。

母親同時透露，兒子上個學期曾和另外一個韋姓同學發生衝突，因睡上鋪的同學在還沒到點起床就一直故意在床上跳，「幾次都是有姓韋的跟他打架，放假的時候，我小孩上街了，被十幾個人在街上追。」那麼，此次衝突與此前的事件有無關係？她稱，「也許吧」。不過，說法並未得到警方證實。

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▼走廊同學全部目睹。（圖／翻攝自《星視頻》）