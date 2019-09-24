24日見真章！英國最高法院今裁定　強生「關閉國會」合法性

▲強生拒回答是否請辭。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

英國最高法院預計在當地時間24日上午10時30分（台北時間17時30分）作出裁定，首相強生（Boris Johnson）請求女王伊莉莎白二世關閉國會是否違法。在離脫歐時間僅剩一個多月的狀況下，這項判決可能會對英國議會情勢造成影響。

最高法院（supreme court）11位法官上周舉行三天聽證會，預計在當地時間24日上午10時30分（台北時間17時30分）裁定，強生在8月28日宣布，請女王伊莉莎白二世「暫停國會議程」1個月至10月14日一事是否具合法性。先前英國政府強調，休會本來就符合議事程序，與脫歐的爭論完全無關；反對派則強調，政府為了強行通過「無協議脫歐」，破壞民主憲政。

而目前人在美國紐約參加聯合國大會的強生，則拒絕回答若裁定違法，是否會引咎辭職或再度設法關閉國會。強生認為，他請女王延後發表「御座致辭」（Queen''s Speech）的理由非常充分，且休會後，議員們有非常多時間可以審查他的脫歐計畫，「國會已經討論這件事三年了，10月17、18日的歐盟峰會後，他們也能重新開始討論，所以反對派別鬧了吧！」

依照規定，在議會關閉期間，所有辯論、立法與表決都必須暫停，且首相提出的政治要求，連女王也無法拒絕。根據目前的時間規劃，9月3日夏季休會後，9月9日至12日間關閉議會，直到10月14日由女王進行「御座致辭」，宣告充新開議。意即反對派只有前後加起來不到3周的時間，可以立法阻止無協議脫歐。

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