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小媽媽流血「急診室等12hrs」　酒醉、吸毒先看…輪到她時胎兒死亡

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▲▼小媽媽在急診室等待12小時，等到看診時被告知胎兒沒了心跳。（圖／翻攝自臉書／Amy Rennie）

▲倫妮在臉書貼出超音波掃描照。（圖／翻攝自臉書／Amy Rennie）

記者丁維瑀／綜合報導

英國18歲小媽媽倫妮（Amy Rennie）先前抱著懷孕好幾周的肚子，來到普利茅斯（Plymouth）一家醫院檢查，當時她發現下體在流血，然而在急診室漫長等待12小時後，護理人員卻告訴她胎兒沒了心跳。她認為，許多喝醉、吸毒的人在急診室先接受治療，延誤她的看診時間，可能導致這起悲劇。

《每日郵報》報導，倫妮本身還育有另一名1歲兒子，她2日晚間趕到醫院，希望檢查流血的原因，然而在急診室等待好幾小時後，醫師告訴她要再等7小時，她覺得有些困惑，「人員先處理的是喝醉、吸毒的人，這太可怕了。」

倫妮最後在急診室等待12小時，直到3日近中午才看到診，儘管過程中她持續流血，卻到下午4時才接受超音波篩檢，「到那個時刻，我整晚沒睡，沒吃東西，只是想哭，我很飢餓、壓力很大，仍然不知道為何會像這樣流血。」

'I don't want anyone else to go through what I went through that day'

Daily Mail 發佈於 2019年9月23日 星期一

來到檢查室後，倫妮被醫療人員詢問一些問題，一名叫帕姆（Pam）的助產人員讓她難得感到窩心，「我非常感謝她，她很支持我。」然而，帕姆告訴她，胎兒已經沒有心跳。

倫妮得知，胎兒在10周半大的時候就死亡，「我不想讓任何人，經歷我那天發生的事情。」她形容無緣的孩子是天使寶寶，歷經流產後，她照顧兒子時總覺得特別艱難。

目前還不清楚導致倫妮流產的詳細原因，並沒有直接證據表明，在醫院等待12小時與痛失孩子有關。不過，倫妮認為院方有些許疏失。

該家涉事醫院預計增加預算在急診室，協助每天處理約300位病人的工作量。倫妮感嘆表示，這是她這輩子經歷過最糟糕的經驗，「到底流產原因為何？我還沒被告知，我總認為這是我的錯，儘管我也知道並不是這樣的。」

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