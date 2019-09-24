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華聞快遞／河北省重點發展7大類特色產業　大產業抓小品種

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▲▼河北省。（圖／CFP）

▲河北省。（圖／CFP）

《河北》河北省重點發展7大類特色產業　大產業抓小品種

河北省農業產業今年將堅持分類分層施策，大產業抓小品種，小麥、玉米等產業重點發展特殊用途專用品種，7大類優勢特色產業包括、特色糧油產業、特色蔬菜產業、特色中藥材產業、特色水果產業、優勢畜禽產業、奶類產業、漁業。（河北日報）

《重慶》截至去年底重慶人才總量達527.6萬人

截至2018年底，重慶全市人才總量達到527.6萬人，佔人力資源總量的29.6%；中高級專業技術人才86.7萬人，佔專業技術人才的50%；高技能人才99.7萬人，佔技能人才的27.7%。去年，重慶市主辦2018重慶國際人才創新創業洽談會，引進高層次人才268人、項目163個。（重慶日報）

《福建》農村電商：數字引擎喚醒鄉村市場

近年來福建省圍繞激活農村電子商務經營主體、搭建農村電子商務產業發展平台、構建農產品網路銷售體系、構建農村電子商務服務體系、完善農村電子商務物流配送體系等任務，今年上半年，全省農村網路零售額810.6億元（人民幣，下同），居大陸全國第3位，同比增長28.9%，高於大陸全國增速7.9個百分點。（福建日報）

《廣東》廣東金融業增加值年均增長8.2%

金融業增加值總量從1952年的1.63億元到2018年的7296.98億元，年均增量110億元；佔地區生產總值的比重從1952年的5.5%提高到2018年的7.5%；從2006年起，廣東金融業增加值總量連續在大陸全國保持首位。（南方日報）

▲▼廣東省。（圖／CFP）

▲廣東省。（圖／CFP）

《浙江》浙江自貿區發佈營商環境特色指標體系

日前浙江自貿試驗區發布了營商環境特色指標體系，包含大宗貨物進口貿易、跨境資金結算、外籍人員服務等3項特色指標，保稅燃料油加註、外輪供應便利度、船舶通關便利度等3項創新指標，及制度創新成果1項觀察指標。（浙江日報）

《江蘇》深化兩岸產業合作　促進經濟融合發展

日前兩岸企業家峰會理事長郭金龍表示，江蘇是兩岸企業家峰會的發源地和大陸年會的永久舉辦地，希望江蘇充分發揮自身優勢，重視用好以往辦會的成功經驗，進一步加強與峰會理事會的協調配合，深入細致開展兩岸企業家紫金山峰會各項組織籌備工作。（新華日報）

《陝西》前8月陝西對「一帶一路」沿線國家（地區）投資增長38.8%

1月至8月，陝西省34家境內投資者對19個國家（地區）的38家境外企業進行了非金融類直接投資，投資金額3.31億美元，位列大陸全國第23位。（中新社）

《遼寧》遼寧農博會現場　交易額達3.57億元

第十一屆遼寧國際農業博覽會暨第十九屆中國沈陽國際農業博覽會23日閉幕，本屆農博會歷時4天，觀展人數達35.8萬人次，產品銷售和貿易洽談成效明顯，現場交易額3.57億元，意向簽約額20.5億元，創歷屆之最。（遼寧日報）

▼遼寧瀋陽。（圖／CFP）

▲▼遼寧瀋陽。（圖／CFP）

ET快訊
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