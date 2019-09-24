傷害經濟還不夠　賭場大亨警告川普「2020連任毀在貿易戰」

▲阿德爾森警告川普貿易戰帶來的負面影響。（圖／達志影像／美聯社）

記者丁維瑀／綜合報導

中美副部長級貿易磋商上周落幕，貿易戰似乎還未有具體結果。《華爾街日報》（The Wall Street Journal）報導，美國富商、賭場大亨阿德爾森（Sheldon Adelson）上月致電總統川普，他警告，針對中國所加劇的貿易戰，可能會傷害經濟並危害現任總統爭取2020大選連任。

據報導，阿德爾森8月數次告誡川普，與中國的貿易爭端除了損害經濟，也可能影響總統試圖爭取2020連任。美國商會國際事務主任布里連特（Myron Brilliant）表示，阿德爾森、川普曾會面，討論商界對於貿易戰的憂慮。

阿德爾森這番建議，除了關心商界狀況，可能也出於他一些個人企業上的擔憂。86歲的他是拉斯維加斯金沙集團（Las Vegas Sands Corp.）董事長、CEO，在澳門也設有賭場，其營收相當可觀；除非澳門允許該公司獲得新執照，否則賭場的營業執照將於2022年到期。

事實上，阿德爾森並非首次與川普討論貿易戰的影響，他上月20日會見川普，就在對方上月23日於推特宣布10月1日對中國加徵關稅後，這名富商致電總統。報導指出，川普隨後延遲對中國商品加徵關稅，改到10月15日生效；還不清楚是否受到阿德爾森影響。

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