美軍每年噴50億「南韓付1/6」　今明防衛費分擔談判料激烈攻防

▲ 美國及南韓談判代表2月草簽2019年的SMA。（圖／南韓外交部官網）

記者陳宛貞／編譯

美國總統川普（Donald Trump）與南韓總統文在寅在紐約當地時間23日（台灣時間24日）舉行峰會之際，每年都僵持不下的駐韓美軍防衛費分擔談判也正式開始。南韓外交部24日宣布，為簽署適用於2020年的第11份韓美防衛費分擔特別協定（SMA），為期2天的第一輪談判今起在首爾展開。

《韓聯社》報導，南韓派出外交部韓美防衛費分擔協商代表張元三、副代表李誠浩及外交部、國防部、企劃財政部、防衛事務廳官員；美方則派出國防部防衛費分擔協商代表德哈特（James DeHart）及國務院、國防部官員等人。

外界預測，美國將根據其新制定的海外駐軍費用分擔原則，在第一輪談判中要求大幅提升南韓負擔金額；但南韓政府將強調，只會接受合理範圍內的增額，雙方料展開激烈討論。

美軍每年直接或間接花在駐紮南韓的費用多達50億美金（約新台幣1551億元），將近韓方負擔金額的6倍，料將以此強調韓方分擔金額過少。南韓則將指出，由韓方支付美國戰略武器及人事費用已經脫離討論美軍駐紮費用的SMA談判框架，且南韓政府除分擔防衛費外，過去對美韓同盟的貢獻也不少。