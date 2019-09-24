紐約川文會重申「不對北韓動武」　川普樂見川金三會：我們很要好！

▲ 文在寅與川普在紐約會面。（圖／路透）

記者陳宛貞／編譯

南韓總統文在寅為出席第74屆聯合國大會飛往紐約，當地時間23日下午（台灣時間24日上午）與美國總統川普舉行第9次峰會。二位元首積極評價北韓近來展現出重啟對話的意願，也重申新加坡川金會聯合聲明的精神。他們都對「川金三會」及美國北韓實務協商表示期待，同時強調不對北韓動武。

時隔3個月的「川文九會」23日在紐約巴克萊洲際大酒店登場，文在寅開場提到，期待兩國很快會為準備不久後的第3次美國北韓峰會召開實務協商，「若舉行第3次會談，將成為世界史上的轉捩點，為朝鮮半島無核化帶來新秩序。」

他也針對川普6月底訪韓表示，「川普總統到訪板門店也是以行動展現和平的歷史性畫面。他的想像力與決斷的能力令人驚訝。兩韓關係因他的領導而大幅成長，美國及北韓對話也持續進行。」

當被問及北韓是否針對川金三會提出條件，川普則回應，「這個嘛，我們拭目以待。現在大家似乎是希望（川金三會）舉行，我也想知道結果會如何。」《韓聯社》指出，川普此言暗指川金三會必須達成具體成果，為此也得召開事前的實務協商。

川普稱他與北韓領導人金正恩在新加坡及越南的峰會「非常成功」，也以北韓釋放美國人質、返還美軍遺骸且許久沒有核試等彰顯兩國友好。川普強調，「如果我不是總統，各位現在就會和北韓開戰。」他重申，和北韓相處得很好，「我和金正恩很要好」，沒有必要考慮對平壤採取軍事行動。

此外，川普再度淡化北韓近期試射短程導彈及火箭砲等軍事行動。他宣稱，此前和金正恩討論核試及彈道導彈等問題，而金正恩也信守承諾，「我們沒有討論到短程導彈。很多人和國家都在試射短程導彈，這沒什麼大不了的。」

另一方面，青瓦台高層向《韓聯社》透露，川文二人23日再度確認此前決定不向北韓動武的承諾，且若北韓實現無核化，將協助其邁向光明未來。川普也表現強烈的意志，希望以新加坡聯合聲明為基礎展開協商，努力推動朝鮮半島無核化及建構和平體制的實質進展。