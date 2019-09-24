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大人的漫畫集會！「圖像小說祭」台北華山免費逛　羅浮宮漫畫策展人也來台

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▲▼ 「2019 圖像小說祭：給大人看的漫畫」（圖／大辣出版提供）
▲「2019 圖像小說祭：給大人看的漫畫」將在9/28-29舉行。（圖／大辣出版提供，下同）

記者林育綾／台北報導

「2019 圖像小說祭：給大人看的漫畫」將於週末9月28日、29日在台北的光點華山登場，活動結合了市集擺攤、座談沙龍、Live Show、展覽等，包括早期引進歐洲的情色漫畫、獲得金漫獎的作品，也邀請國內外漫畫家參與，其中最受矚目的是羅浮宮漫畫策展人Fabrice Douar、香港資深跨域文化人歐陽應霽的對談。

「圖像小說」(Graphic Novel) 這個概念對一般來說人或許很陌生，其實它可說是漫畫的一類，但無論在藝術形式還是內容題材上，都有著不同於大眾漫畫的廣度與深度，因此又被稱作「給大人看的漫畫」。

▲▼ 「2019 圖像小說祭：給大人看的漫畫」（圖／大辣出版提供）

請繼續往下閱讀...

在光點華山1樓的影像穿廊，將有各具特色的漫畫攤位聚集，包含：早期引進歐洲情色漫畫，近年主打台灣原創作品的大辣、強推大師級漫畫家松本大洋的大塊、以紀實漫畫刊物《熱帶季風》獲金漫獎最佳編輯的慢工、耕耘歐美圖像小說，重磅出版墨必斯《伊甸納》的積木、積極推廣「視覺文學」，最近要出版五十嵐大介經典作的臉譜、在台灣已經成為另類漫畫指標的Mangasick。
▲▼ 「2019 圖像小說祭：給大人看的漫畫」（圖／大辣出版提供）
▲金漫獎得主61Chi，今年最新作品《城市裡，有時候》。

另外，也邀請到台灣原創漫畫家61Chi、Elainee、好帆、陳繭、曾耀慶⋯等幾位曾前往「法國安古蘭國際漫畫節」的新秀，重現CWT同人場、小誌市集的場景，近距離與讀者互動交流。

香港土製漫畫最具代表性的出版社三聯書店、網路上當紅的香港漫畫團體紙本分格、在北京教漫畫的漫畫博士王爍，也特地跨海來共襄盛舉。

為了提供現今讀者尋求更具知識性、專業性交流的需求，週末2天在光點華山2樓多功能藝文廳，將舉辦一系列的沙龍座談，第一場就邀請到在中國參與舉辦圖像小說節的王寧，另外還有用漫畫走訪世界各地的小莊，將遇見來自檳城的Lefty。動畫漫畫都得心應手的麥人杰，將碰上同樣是二刀流的香港創作者麥少峯。其中最受矚目的莫過於羅浮宮漫畫策展人Fabrice Douar與香港資深跨域文化人歐陽應霽的對談。

大辣出版了一系列「當羅浮宮遇見漫畫」的漫畫作品，包含《衝出冰河紀》、《羅浮宮守護者》、《斜眼小狗》、《岸邊露伴在羅浮》，也特地打造了台灣專屬的《羅浮7夢》。

北師美術館也舉辦過「打開羅浮宮9號」的展覽，這次為了迎接Fabrice Douar再次來台，大辣還推出了「當羅浮宮遇見漫畫」的套書組合，將贈送給讀者《岸邊露伴在羅浮》的大型海報。

大辣出版提到，「圖像小說」在歐美已經行之有年，不但自成獨立的閱讀類別，更受到文學界的肯定重視。這幾年，台灣許多出版社、漫畫創作者、圖像愛好者，也積極推廣「圖像小說」的概念。不過有感於群眾對此仍相對陌生，便決定串連起台灣相關單位、空間、創作者，舉辦第一屆「圖像小說祭」，藉由熱鬧有趣、多樣跨域的活動，開啟民眾新穎的閱讀體驗。

詳細活動內容，可至「大辣粉絲團」臉書粉絲專頁之活動頁面。

2019 圖像小說祭：給大人看的漫畫
日期：9/28-9/29 光點華山
https://www.facebook.com/events/47038222020758

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