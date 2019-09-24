未來競爭力取決於網路數據！　學者揭陸困境：國際話語權待提高

▲交流現場 。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／福州報導

「2019海絲華文媒體發展論壇暨華媒福建行」23日在福州開幕，有56家華文媒體代表參與此次活動。在下午的交流環節上，中國社會治理研究會常務副會長、北京師範大學互聯網發展研究院院長李韜指出，目前大陸網際網路所遇到的問題，包括網路安全和信息化高端人才不足、網路空間國際話語權和影響力有待提高等。

▲李韜教授在分享網際網路理念 。（圖／記者蔡儀潔攝）

李韜表示，當今世界，以網際網路為代表的網路信息技術，日益成為生產力中最具有革命性的因素，截至2019年6月，大陸網民達8.54億人，其中手機用戶8.47億人，網站數518萬個，網路普及率達61 .2%

他指出，如果我們不能適應網際網路時代新變化，不遵循網路生產和傳播規律，不重視網路環境下的傳播、互動、擴散，就很容易被海量信息所淹沒，可以說，「誰掌握了網際網路，誰就擁有了先機和主動，誰忽視或輕視網際網路，誰就會被時代無情的拋棄。」

▲李韜認為大陸的國際話語權有待提高。（圖／記者蔡儀潔攝）

李韜認為，未來國家競爭力將在很大程度上取決於擁有的數據規模和數據應用能力，一個國家擁有的數據規模越大，算法和算力越先進，其未來國際競爭力就越強；未來世界將日益劃分為「數據國家」和「非數據國家」；「非數據國家」並非本國不生產數據，而是缺乏包括算法技術在內的對數據的挖掘、分析、存儲、應用等能力。

「中國是網路大國，但距離網路強國還有一段距離」，李韜指出目前大陸網際網路所遇到的問題，分別是網路安全和信息化高端人才不足、網路空間國際話語權和影響力有待提高、內容建設和綜合治理任重道遠、以法治網水平有待提高。他認為，未來媒體將以數據為王，以海量數據為基礎。

▼ 活動現場。（圖／記者蔡儀潔攝）