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與妻口角負氣離家！「關手機1週不聯絡」警協尋老家找到人

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▲員警依陳男妻子報案，果然在老家找到陳男，員警除將他帶回所裡查核身分外並勸陳男打電話給妻子報平安。（圖／台東縣警察局提供，下同）

員警依陳男妻子報案，果然在老家找到陳男，員警除將他帶回所裡查核身分外並勸陳男打電話給妻子報平安。（圖／台東縣警察局提供）

記者王兆麟／台東報導

家住屏東的陳姓男子日前與妻子口角後離家出走，為了不讓妻子聯絡找到他，同時將手機關掉，此後音訊全無超過了一個星期，陳男妻子越想越擔心，只得報警求助，並透露陳男可能會回台東老家，員警依報前去尋找，果然找到失蹤一個星期的陳姓男子，並勸陳男即刻打電話回家報平安。

台東縣警察局成功分局忠孝派出所所長林中信，日前接獲一名鍾姓女子來電報案，稱其陳姓丈夫從屏東離家已逾一週，且音訊全無，只知道先生可能會前往成功鎮重安社區拜訪親戚，希望警方能予以協尋。所長林中信與警員孟祥榮立即前往尋訪，果不其然就在陳男老家找到失蹤一個星期的陳姓男子，員警當場勸導陳男勿讓家人擔心，並請陳男連繫妻子報平安，陳男妻子終於放下心中的石頭。
 
警方表示，陳姓男子與妻子因故吵架心情鬱悶，便索性關掉手機，從屏東的住家坐火車來到台東散心，並回到成功鎮重安部落老家探望年邁祖父母，由於陳男離家已逾一週，鍾女擔心其安危，特地打電話到忠孝派出所，請警方協助。

成功分局長蘇偉荃表示，員警除打擊犯罪、維護治安工作外，即便是夫妻間家務事也會適當予以關心與勸解為民服務工作。

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