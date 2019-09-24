蔡宜芳邀台北騎YouBike看柯P政績　王浩宇132字回：有空來桃園逛逛

▲蔡宜芳曾穿上國旗裝，並前往區公所登記要嫁給高雄。（圖／翻攝自Facebook／蔡宜芳，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

有美女學霸之稱的蔡宜芳在台灣民眾黨22日公布的第一波立委參選人名單中，將代表民眾黨披上戰袍，投入台北市第七選區（信義區、南松山）選戰；她不滿台北市長柯文哲被批評為「史上最爛的台北市長」，23日在臉書PO文邀請綠黨桃園市議員王浩宇到台北市騎YouBike，「我隨時可以講出許多台北市的政績，是否也可以請議員帶我去桃園看看？」而王浩宇隨後也在臉書PO文回應，「答案非常清楚。有空來桃園逛逛，下禮拜開幕的農博好嗎？」

▲蔡宜芳臉書全文。

蔡宜芳在PO文中分享一篇新聞的連結，報導標題點出王浩宇嗆柯文哲是史上最爛的台北市長，讓她不滿反問，「王浩宇議員是桃園市議員，但看起來對台北市政、高雄市政的關心，遠高於桃園市政」，如果對台北市政真的這麼有興趣，歡迎來騎騎看YouBike（Ubike，微笑單車），「我可以帶你來我的選區散散步。」

蔡宜芳認為，台北市在柯文哲的帶領下成功克服許多難關，舉辦過2017年世界大學運動會，讓蔡英文以中華民國總統的身分站上世界舞台，「我隨時可以講出許多台北市的政績，是否也可以請議員也帶我去桃園看看，鄭文燦市長又做了什麼？史上最認真的市長卻被您批評成最差的？我們真的是生活在同一顆星球嗎？」

▲王浩宇回應蔡宜芳的邀約。（圖／記者洪靖宜翻攝）

對此，王浩宇在蔡宜芳PO文後9分鐘於個人臉書發表一篇132字的文章回應，「這個世界上最遙遠的距離，是站隔壁一句話都沒說，只能兩個人在網路上你來我往」，台北市的統籌分配預算長期以來都比各縣市多，桃園市長鄭文燦的民調滿意度最高，柯文哲卻是滿意度倒數的直轄市長，到底誰表現得比較好，答案非常清楚，「有空來桃園逛逛，下禮拜開幕的農博好嗎？很好玩。」

▼王浩宇臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／王浩宇）

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