波音737MAX兩起空難346死…每人賠償447萬　家屬怒：要的是真相

▲波音737 MAX 8 客機接連發生飛安事故，造成重大傷亡。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合外電報導

美國飛機製造商波音23日宣布，兩起737 MAX 8客機墜毀事故中造成346人罹難，公司將從援助基金撥出5000萬美元（約台幣15億元），向受害家屬支付每人14萬4500美元（約台幣447萬元）的賠償金。

《路透社》報導，兩起飛安事故分別於衣索比亞、印尼發生後，波音737 MAX客機自3月開始遭到停飛。波音23日宣布，將賠償罹難者家屬，支付每名個案14萬4500美元賠償金，家屬必須在今年12月31日以前提出申請。

基金會由律師費恩伯格（Ken Feinberg）、比羅斯（Camille S. Biros）監督，將立刻開始接受家屬提出的索賠。律師說明，並不會要求死者家屬放棄提告波音的權利。

波音執行長米倫伯格（Dennis Muilenburg）透過聲明表示，公司持續向兩起墜機事件中的受害者親屬表達最深切的同情，「成立基金，是我們努力協助受影響家庭的重要一步。」

《英國廣播公司》（BBC）報導，許多代表受害者的律師認為，波音的賠償金只是在作秀；來自德州的胡賽因（Nomaan Husain）代表15個家庭，「14萬美元不能彌補任何家庭，這不能讓家屬滿意，他們要的是真相。」

►第2季財報虧損37億美元最慘 波音執行長：737 MAX可能減產或停產

►我該答應女友嗎？