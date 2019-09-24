「不付錢就逮捕你」2亞裔女假扮國稅局特務　全美詐騙百萬美元

▲兩名女子涉嫌假冒成國稅局特務。（圖／翻攝自Fontana警局）

記者丁維瑀／綜合報導

美國加州警方日前表示，兩名住在當地的亞裔女子涉嫌假冒成美國國家稅務局（Internal Revenue Service）特務，利用電話詐騙數名受害者，獲利金額高達約90萬美元（約台幣2786萬元）。警方認為，嫌犯的組織相當嚴密，推測可能還有更多受害者。

《紐約郵報》報導，加州方塔納（Fontana）警局日前說明，一名受害者4日接到電話，對方謊稱是國稅局特務，威脅他支付2200美元的禮品卡，不然他就會遭逮捕，他遵照電話另一頭人員的指示後報警。

調查人員追蹤禮品卡的交易資料，找到洛杉磯兩名都是25歲的亞裔嫌犯，分別是盧愛菱（Ailing Lu，音譯）、李智玄（Ji Hyun Lee）；她們被逮捕後保釋。警方在與兩名女子有關的位置、車輛中發現價值約90萬美元的電子產品、禮品卡與其他物品。

方塔納警方表示，很明顯嫌犯的組織非常嚴密，利用受害者害怕被逮捕的心理，在全國展開詐騙，可能還有更多人落入陷阱。

KTLA電視台報導，案件仍在調查中，當局懷疑有更多人參與詐騙。執法單位表示，電話詐騙在當地已成為常見問題，詐騙者經常會自稱為政府人員，施壓受害者，要求對方匯錢。

方塔納警方提醒，沒有任何執法部門或公共機構會要求民眾用禮品卡付款，若是發現自己疑似遭到詐騙，應聯繫當地警方。