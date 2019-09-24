18號颱風「米塔」恐誕生？　彭啟明：周末前後有機會發展影響下周天氣

▲彭啟明說，周四、周五後水氣稍增加，東北部迎風面降雨將稍增多一些。（圖／資料照／記者季相儒攝）

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司總經理彭啟明表示，周末前後有機會發展颱風，這會影響下周的天氣，但颱風的走向變數仍多，現在說都還太早，不確性甚高，過幾天再來觀察。若屆時成颱，將是今年第18號颱風「米塔」（Mitag，米克羅尼西提供，雅蒲語「我的眼睛」之意，也是婦女名）。

彭啟明在今天（24日）在臉書說，今持續微弱東北風型態的天氣，北部、東部清晨低溫23、24度，值得留意是台中清晨低溫已經到21度，西半部多在24度上下，各地逐漸有點秋天的訊息；而白天高溫，北部比23日略回溫，會從27度稍提高到28、29度，中南部高溫可到31到33度，有點熱的感覺。

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彭啟明指出，大致上類似天氣將維持到周三、周四；周四、周五後水氣稍增加，東北部迎風面降雨將稍增多一些，大致上類似天氣仍維持續到下周。

▼彭啟明說，周末前後有機會發展颱風。圖為下周三的「亞洲雲雨」模擬圖。（圖／翻攝彭啟明臉書）

彭啟明說，而西太平洋的大氣環境上仍有擾動，主要還是觀察颱風，仍有機會在周末前後發展颱風，這會影響下周的天氣，但颱風的走向變數仍多，現在說都還太早，不確性甚高。他認為，過幾天再來觀察，否則每天預測模式都還變來變去，尚未有太高參考價值，至少到這周末，台灣的天氣是相對穩定的。

對此，中央氣象局預報員官欣平接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，未來南方洋面條件依舊有利熱帶系統發展，但現在慢慢入秋，後期預報變動性非常大，會不會過來一切都很難講，還要看當時的大氣環境條件，得持續觀察。

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