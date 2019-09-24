當面飆罵國際領袖滿腦子錢　16歲環保少女忍淚：你們偷走我童年

▲瑞典16歲少女桑伯格語氣激動。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

瑞典關注環保議題的16歲少女桑伯格（Greta Thunberg）23日當著世界領袖的面痛罵，「我們正處於一場大滅絕的開端，而你們談論的只是錢，還有經濟永續增長的童話故事，你們好大膽。」過程中她眼眶泛淚，指責大人用空洞話語偷走她的童年，講完後先是一片沉默，接著迎來熱烈掌聲。

CNN報導，桑伯格23日在紐約出席聯合國氣候行動峰會，台下坐著許多國家的領袖，但她沒有要說好聽話，反而批評大人談的只有錢，無視氣候變遷的議題，「你們用空洞言語偷走我的夢想與童年，然而，我是幸運的人之一。人們在受苦，人們在死去。」

就像過去一樣，桑伯格所傳達的訊息相當明確，她認為國際領袖在氣候變遷方面做得不夠，「30多年來，科學的證據非常清楚，你們怎麼敢移開目光？」她呼籲各國領導人盡快展開減碳行動，年輕人已經感受到背叛。

桑伯格與其他15名孩童23日還向聯合國提出申訴，聲稱全球5大經濟體未能採取足夠舉措，來阻止正在擴散的氣候危機，此舉侵犯他們的人權。這份請願書點名德國、法國、巴西、阿根廷與土耳其，他們表示這些國家未能履行《兒童權利公約》。

▲桑伯格在聯合國氣候行動峰會發言。（圖／路透）

桑伯格說，她所要傳達的很簡單，「我們正在看著你們，如果你們選擇讓我們失望，我們永遠不會原諒你們。」據了解，這名16歲少女去年8月開始每周五固定罷課，在瑞典議會外靜坐，要求各國領袖採取行動，日前更促成全球性的示威活動；全球150個國家、超過百萬人上街遊行，要求政府正視氣候變遷的議題。

▲美國總統川普意外現身聯合國氣候行動峰會。（圖／路透）



美國總統川普原本預計缺席聯合國氣候行動峰會，不過他意外出現，只是沒有發言的他停留15分鐘後便離開。事實上，川普過往並未對氣候變遷議題有太多呼籲，且說詞反覆。

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