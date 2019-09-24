　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

當面飆罵國際領袖滿腦子錢　16歲環保少女忍淚：你們偷走我童年

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼瑞典關注環保議題的16歲少女桑伯格（Greta Thunberg），在紐約出席聯合國氣候行動峰會。（圖／路透）

▲瑞典16歲少女桑伯格語氣激動。（圖／路透） 

記者丁維瑀／綜合報導

瑞典關注環保議題的16歲少女桑伯格（Greta Thunberg）23日當著世界領袖的面痛罵，「我們正處於一場大滅絕的開端，而你們談論的只是錢，還有經濟永續增長的童話故事，你們好大膽。」過程中她眼眶泛淚，指責大人用空洞話語偷走她的童年，講完後先是一片沉默，接著迎來熱烈掌聲。

CNN報導，桑伯格23日在紐約出席聯合國氣候行動峰會，台下坐著許多國家的領袖，但她沒有要說好聽話，反而批評大人談的只有錢，無視氣候變遷的議題，「你們用空洞言語偷走我的夢想與童年，然而，我是幸運的人之一。人們在受苦，人們在死去。」

就像過去一樣，桑伯格所傳達的訊息相當明確，她認為國際領袖在氣候變遷方面做得不夠，「30多年來，科學的證據非常清楚，你們怎麼敢移開目光？」她呼籲各國領導人盡快展開減碳行動，年輕人已經感受到背叛。

桑伯格與其他15名孩童23日還向聯合國提出申訴，聲稱全球5大經濟體未能採取足夠舉措，來阻止正在擴散的氣候危機，此舉侵犯他們的人權。這份請願書點名德國、法國、巴西、阿根廷與土耳其，他們表示這些國家未能履行《兒童權利公約》。

▲▼瑞典關注環保議題的16歲少女桑伯格（Greta Thunberg），在紐約出席聯合國氣候行動峰會。（圖／路透）

▲桑伯格在聯合國氣候行動峰會發言。（圖／路透）

桑伯格說，她所要傳達的很簡單，「我們正在看著你們，如果你們選擇讓我們失望，我們永遠不會原諒你們。」據了解，這名16歲少女去年8月開始每周五固定罷課，在瑞典議會外靜坐，要求各國領袖採取行動，日前更促成全球性的示威活動；全球150個國家、超過百萬人上街遊行，要求政府正視氣候變遷的議題。

▲▼瑞典關注環保議題的16歲少女桑伯格（Greta Thunberg），在紐約出席聯合國氣候行動峰會。（圖／路透）

▲美國總統川普意外現身聯合國氣候行動峰會。（圖／路透）

美國總統川普原本預計缺席聯合國氣候行動峰會，不過他意外出現，只是沒有發言的他停留15分鐘後便離開。事實上，川普過往並未對氣候變遷議題有太多呼籲，且說詞反覆。

►150國、全球百萬人上街「愛地球奮戰」　抹黑照卻瘋傳1.9萬次

►瑞典環保鬥士搭帆船抵紐約！現身UN總部抗議活動　高喊「地球正在死亡」

▼看更多生態保育相關影片。

►我該答應女友嗎？

ET快訊
4粗工「出車禍」集體消失！台中師傅無言了：1800元接料還太
買手機保護殼！他問3品牌「網狂推這2家」實用爆：用快3年沒換
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

英德法譴責「伊朗轟炸沙烏地煉油廠」　籲擬定新核武協議

衛星照曝北韓「可載潛射飛彈」新潛艦將下水！　7月預告投入日本海

5歲女童揹書包爬出地鐵　抱她跳軌的爸爸當場死亡

24日見真章！英國最高法院今裁定　強生「關閉國會」合法性

美財長要求取消中國代表團訪美農場　川普震驚反問：為什麼

人妻「網戀」法國帥哥被詐騙154萬元　綠帽夫無怨幫她還債還怪自己

80歲妻聽「晚安親愛的」痛心殺夫　醒後超懊悔：沒死！失敗了...真相淚崩

快訊／波多黎各地震連2起！最大規模6深度10公里　當局未發布海嘯警報

美國大兵密謀炸CNN總部！30分鐘犯罪計畫曝光　FBI放線逮人

大嘴男用超粗水管吸珍奶！下秒卡喉...整杯「回流大噴發」網笑瘋

打臉影片曝！昔提挖石油非天馬行空　 韓今翻臉「誰說要挖的？」網友酸爆

蘇花重機「撞擊瞬間曝光」！7歲男童噴飛倒地...口吐血沫亡

女選手唱楊丞琳《我們都傻》遭淘汰！　李榮浩親自邀約「去我演唱會唱」暖炸

大學畢業後再也沒跟麻吉見過面 他飛1萬KM「突現身面前」友驚呆

陽光暖男收編超親人虎斑小浪貓 意外獲極品愛水喵爬山也不怕～

台中火烤兩吃吃到飽僅200元　老闆代烤、還有免費冰淇淋&水果

青峰「諧音哏」握唱會又歪樓　「送子哥」助孕楊丞琳：別信那些都市傳說！

嬤孫戀女主角「真實年齡」曝光　爆氣：寫姐弟戀就算了！

女菜販「8萬現金裝米袋」騎車滑掉 正直嬤幫尋回...她驚叫高八度道謝

生活5妙招！1根牙籤開魚肉香腸 麵條包裝「撕側邊」保存更輕鬆

英德法譴責「伊朗轟炸沙烏地煉油廠」　籲擬定新核武協議

衛星照曝北韓「可載潛射飛彈」新潛艦將下水！　7月預告投入日本海

5歲女童揹書包爬出地鐵　抱她跳軌的爸爸當場死亡

24日見真章！英國最高法院今裁定　強生「關閉國會」合法性

美財長要求取消中國代表團訪美農場　川普震驚反問：為什麼

人妻「網戀」法國帥哥被詐騙154萬元　綠帽夫無怨幫她還債還怪自己

80歲妻聽「晚安親愛的」痛心殺夫　醒後超懊悔：沒死！失敗了...真相淚崩

快訊／波多黎各地震連2起！最大規模6深度10公里　當局未發布海嘯警報

美國大兵密謀炸CNN總部！30分鐘犯罪計畫曝光　FBI放線逮人

大嘴男用超粗水管吸珍奶！下秒卡喉...整杯「回流大噴發」網笑瘋

英德法譴責「伊朗轟炸沙烏地煉油廠」　籲擬定新核武協議

連問3次「什麼時候說過高市府要採石油」　韓國瑜怒批蘇貞昌：全盲看高雄！

超Q小跟班！　爸跪著...4隻狐獴寶寶「咚咚咚」追著跑

勇鷹高教機國旗色塗裝吸睛　漢翔將釋出「國機國造」百億訂單

張競／兩岸外交戰無涉南太戰略佈局

Google最新Pixelbook Go筆電　將配有4K螢幕、翻蓋設計

蝴蝶輕輕點上鼻頭　洛威拿慢慢「萌眼對看」發出愛的光波

台灣「腦礦」大家搶！　馬英九出席「菁師獎」：好的教育是老師的貢獻

TWICE志效遭逼問姜丹尼爾！　JYP跳出來擋問題⋯場面尷尬了

李嫣「不表演了」接媽電話淚崩　私訊99+挺她重返《聲林2》

國際熱門新聞

22歲女患怪病　眼淚流出全變水..

空投演習出包！戰車12秒墜落成..

人妻喜知懷孕要打營養針卻被墮胎

孟晚舟現身法院　暴瘦戴電子腳鐐

高挑妹裙短被趕回家6次　母怒喊..

父跳軌「斷兩截」　童卡車底輕傷

一把傘癱瘓辦公室！員工卡門外2..

19歲雪球妹爆紅！劈「一字馬」..

出生20天！雙胞胎女嬰遭「拋入..

母遭黑幫撕衣　兄弟殺人開腦報仇

12歲小妹「撿垃圾突破水」　熬..

「狂摔iPhone11 Pro..

金髮妹哀嚎一整晚！　隔天照片中..

聯合國氣候峰會　川普意外現身

更多熱門

相關新聞

父跳軌「斷兩截」　童卡車底輕傷

美國一名長年受精神疾病所苦的父親，23日帶著5歲女兒搭地鐵時，竟抱著女兒往鐵軌縱身一跳，父親當場被列車輾過斷成兩截，兒女童則卡在列車底下，月台上的民眾立刻跳下把孩子拉出來，所幸最後只有額頭有輕微擦傷。這一幕全被一旁嚇哭的民眾錄了下來，女童母親趕到現場後，也非常感謝大家伸出援手。

6月才剛買車　少女乾洗髮放車內炸出天窗！　

美小飛機墜毀　警派無人機尋找

紐約川文會重申：不對北韓動武

前NBA籃網球員家門前遭槍殺！

關鍵字：

環保氣候變遷北美要聞

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

路肩換雨刷！車內喊「快走」隔天鼻酸了

國中生走廊舉起同學　下秒冷笑4樓拋下

套套晚8分送達　女懷孕告外送員

iOS更新災情　美國防部呼籲等13.1

毒蟲女友超正！警問「為何還偷吃」傻眼回答曝

連千毅喊假1賠百萬！他拿行李箱詢問…竟秒改口

連千毅「麻吉」還原血腥夜　天道、竹聯爆復仇

連千毅落難4天！天道盟爆「2準備動作」要出手

剛結婚就偷情！她1招戳破老公10年謊言

23歲男星爆為出道「偷錄知名女友約炮音檔」

連千毅4.4萬錶賣6500！網紅砸70萬「開箱驗證」傻了

連千毅之亂3天　起因竟是「超級福箱」

傳播妹愛上「嘉義謝霆鋒」　蘭潭前比愛心溺斃

女孩赴韓留學　半夜租屋處「密碼鎖狂響」

改抽電子煙「胸肺劇痛」　癮君子肺部長異物

更多

最夯影音

更多

打臉影片曝！昔提挖石油非天馬行空　 韓今翻臉「誰說要挖的？」網友酸爆

蘇花重機「撞擊瞬間曝光」！7歲男童噴飛倒地...口吐血沫亡

女選手唱楊丞琳《我們都傻》遭淘汰！　李榮浩親自邀約「去我演唱會唱」暖炸

大學畢業後再也沒跟麻吉見過面 他飛1萬KM「突現身面前」友驚呆

陽光暖男收編超親人虎斑小浪貓 意外獲極品愛水喵爬山也不怕～

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面