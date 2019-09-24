美股漲跌互見　台指期開盤微揚19點

▲中美雙方將在10月於華府展開正式談判，不過貿易戰當中，雙方的出招，讓市場霧裡看花。（圖／路透）

記者趙正瑋／綜合報導

中美雙方將在10月於華府展開正式談判，不過貿易戰當中，雙方的出招，讓市場霧裡看花，不確定性依然瀰漫。美股道瓊上漲 14.92 點。回頭看台指期今（24）日開盤上漲19點，來到10,911點。

美股道瓊上漲 14.92 點，或 0.06％，收 26949.99 點。那斯達克指數下跌 5.21 點，或 0.06％，收 8112.46 點。標普 500 指數下跌 0.30 點，或 0.01％，收 2991.77 點。費城半導體指數上漲 15.09 點，或 0.97％，收 1578.09 點。

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Prudential Financial首席市場分析師科羅斯比（Quincy Krosby）表示，市場普遍有一個疑問，即全球經濟是否會在未來12個月內走向衰退。因此，所有發佈的數據都變得越來越重要。

MRB Partners合夥人科爾馬（Phillip Colmar）在一份報告中表示，貿易戰和孤立主義政策將是未來的主要威脅，部份是由於全球貿易和製造業工作機會的減少。鑑於全球出口需求疲軟，製造業信心和活動的間接影響將越來越明顯。

截至今早8：47，台指期上漲16點，來到10,908點。