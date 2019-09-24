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南韓非洲豬瘟第4例確診！「坡州第2例」週末撲殺1.5萬頭豬

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▲▼南韓爆出非洲豬瘟疫情。（圖／路透）

▲南韓政府力圖抑制非洲豬瘟疫情。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

南韓農林畜產食品部週二（24日）指出，境內非洲豬瘟已新增第4起確診病例，此起病例在京畿道坡州一處養豬場，為南韓17日爆發首起非洲豬瘟病例以來，京畿道坡州的第2例。

根據南韓《韓聯社》報導，與北韓緊鄰的坡州官方週一（23日）晚間通報一起疑為非洲豬瘟的病例，稍後確診為陽性。坡州市為南韓通報第一起非洲豬瘟確診案例的地區，漣川郡於隔天18日傳出第2起，官方到了週一正式確定金浦市通津邑的第3起病例。坡州另有2起疑似病例在20日傳出，後經檢驗為陰性。

▲▼南韓爆發非洲豬瘟疫情。（圖／翻攝自Google Maps）

▲南韓非洲豬瘟疫區與北韓相連。（圖／翻攝自Google Maps）

報導指出，此次傳出病例的養豬場飼有2300豬，距離漣川郡僅有短短7公里之遙。有鑑於周遭國家（北韓、中國、日本）全國皆淪為疫區，南韓當局明白非洲豬瘟若擴散將造成會對養豬戶造成毀滅性影響，國內豬隻供應也會深受打擊，因此當局正努力遏止疫情擴散，力圖將疫情限制在與北韓接壤的京畿道。

當局以將傳出非洲豬瘟病例之養豬場的周遭3公里所有豬隻全數撲殺，這個週末在坡州和漣川就有1.5萬隻豬「被處理」，範圍較正常程序規範的500公尺還要大上6倍，顯示政府的謹慎與危機感。政府已指定京畿道北部6個行政區為非洲豬瘟重點管理區域，下令6個行政區內所有農場在3週內禁止運出生豬，只能交由區內4間指定的屠宰場處理。

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