「公道伯」馬克宏出面調解美伊衝突：法國盼討論4點　緩解兩國關係

▲馬克宏居中調解美伊衝突。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美伊關係近來越趨緊張，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）表示，23、24日會先後與伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）、美國總統川普會面，作為中間人尋求減緩2國政府的緊繃關係。

根據路透社報導，馬克宏出席聯合國大會時受訪表示，「法國會試著居中調解，找出方法並避免情勢升級。」他重申任何關於未來協調主軸，都應聚焦在系統性地監督伊朗核計畫的發展，並針對伊朗2025以後的核子活動、彈道飛彈計畫及其對中東地區的影響，「我們需要盟國、地區重要人士和伊朗當局官員一起坐下來，針對這4點好好談談。」

沙烏地阿拉伯2處重要油田設施於9月14日遭到攻擊，大火延燒到國際政壇。美、沙兩國紛紛指控伊朗就是兇手，引來德黑蘭當局反控抹黑。以「公道伯」之姿出面的馬克宏透露立場，認為該起事件的規模和武器層級已經超過胡塞組織（Houthi，另稱青年運動）能力範圍，是國家級的攻擊，但他沒有點名任何國家。

「阿美石油公司」（Saudi Aramco）擁有的油田規模為全球最大，在沙烏地阿拉伯2處油田石油設施 ─ 阿布蓋格（Abqaiq）及胡賴斯（Khurais）遭到無人機攻擊後，設備嚴重損壞，更直接使全球原油產量銳減一半，變成每日570萬桶。

事件爆發後，伊朗和美、沙雙方陣營各說各話，美國政壇內部一直都有報復伊朗的聲音；事發第8天，美國國務卿蓬佩奥（Mike Pompeo）證實，華盛頓已增兵波斯灣地區，目的是為了「威嚇與防禦」，最終目標是避免與伊朗開戰。

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