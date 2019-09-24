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郭台銘「最亮眼發言人」出戰立委！　郭家軍4人曝…驚見藍營大咖之女

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▲郭發言人蔡沁瑜（圖）以及永齡基金會顧問郭昕宜，都已分別落戶桃園八德、台中北區，鎖定挑戰「韓家軍」的國民黨現任立委陳學聖及沈智慧。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

在郭柯結盟選總統破局後，兩陣營已朝共組聯軍進攻國會的方向繼續合作，全力衝刺國會席次，柯郭預計共推15至20名的區域立委。其中，郭台銘已鎖定4名郭家軍成員出戰區域立委，而除了3名郭營幕僚親自披掛上陣，曾在國民黨總統初選表態挺郭的高雄市議會副議長陸淑美，她女兒、國民黨籍的黃韻涵也被郭營鎖定支持。

郭營布局立委選戰，知情人士透露，包括核心幕僚、郭發言人蔡沁瑜以及永齡基金會顧問郭昕宜，都已分別落戶桃園八德、台中北區，鎖定挑戰「韓家軍」的國民黨現任立委陳學聖及沈智慧；台灣民眾黨黨員、由柯借將給郭的前立委李嘉進之子李縉穎，也規劃參選新北市土城選區，將對上已掛出挺韓看板的國民黨提名人林金結。

  1. 台中北區選區郭昕宜。（翻攝自郭昕宜臉書）
  2. 新北土城選區李縉穎。（翻攝自李縉穎臉書）

值得關注的是，曾在國民黨總統初選表態挺郭的高雄市議會副議長陸淑美，她的女兒黃韻涵也被郭營鎖定支持。黃韻涵已獲國民黨正式提名出戰高雄市立委第二選（岡山區、橋頭區、梓官區、彌陀區、永安區、路竹區、湖內區與茄萣區）。今年6月，她母親陸淑美從在國民黨總統黨內初選公開支持郭台銘，引發韓粉出征到黃韻涵臉書洗版，令黃韻涵備感壓力，當時她便曾在臉書表達，將支持國民黨選出的總統參選人。

  1. 高雄路竹、岡山等區黃韻涵。（翻攝自黃韻涵臉書）
  2. 甫加入郭營1個多禮拜的甜心主播吳怡萱，外型、口條佳，有郭營人士認為也是不錯的立委人選。（翻攝自吳怡萱臉書）

如今黃韻涵再傳被郭營鎖定支持，親郭人士指出，郭台銘已經退黨，且並未參選總統，因此郭就是個企業家的身分，他願意替不分黨派、所有優秀的參選人站台助選，對立委參選人來說，這自然無涉總統選舉要支持誰的問題。


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