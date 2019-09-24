連千毅貴人就是他！14歲台北闖天下　20歲就擁千萬身價

▲連千毅行事高調愛炫富，直播時常擺出滿桌鈔票宣稱要送出。（圖／鏡週刊提供，下同）



圖、文／鏡週刊



直播主連千毅這幾年靠著臉書直播，累積出高人氣，更賺入大把鈔票。據本刊調查，今年32歲的連千毅出身雲林縣崙背鄉，14歲隨表哥到台北闖天下，跟著幫派大哥在酒店圍事、討債。後來認識一位當鋪老闆，跟著他學做期貨、炒股，20歲出頭就賺進上千萬元。

好景不常，2008年全球金融海嘯，連千毅慘賠6000多萬元，窮到連2萬多元的信用卡債都還不出來，後來因為跟著當鋪老闆，接觸不少道上兄弟，開始加入幫派；2011年因暴力討債被捕，出獄後發現網路商機無窮，於是加入網路銷售行列。

連千毅一開始賣平價手錶，因江湖語氣具個人特色，快速累積人氣。越來越多金主與他合作，去年他拍賣全世界不到20輛的「車中之王」勞斯萊斯幻影四代，以0元起標、3300萬元成交，創下亮眼成績。在直播界前途光明的他，卻因不改兄弟習性，毀了自己辛苦打拚出來的一番事業。



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