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27歲女家中睡覺突失蹤！家人隔天山上尋獲...她「全身是草」躺樓梯間

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自殺,跳樓,樓梯,樓梯間,憂鬱,壓力（圖／取自pixabay）

▲艾佳醒來後發現自己在山上一棟住宅裡的樓梯間。（示意圖／取自pixabay）

記者洪珮瑄／綜合報導

遼寧省大連市一名27歲女子艾佳（化名）20日晚間在家睡覺，沒想到隔日卻突然失蹤，讓家屬急壞。據悉，艾佳事後在山上一棟住宅裡的樓梯間被搜救隊找到，而且還全身是草；她回憶，21日早上醒來就發現自己躺在這，但又忽然睡著，至於如何來到山上則完全沒有記憶。

綜合陸媒報導，家人范先生表示，艾佳20日晚間跟平常一樣上床休息，不過隔天凌晨5點卻發現她不見了，除了房門留著一條縫隙之外，她的手機也還在家裡。事後，家人尋遍住家附近都沒看見任何艾佳的蹤影，直到尋求搜救隊幫忙後，才在山上找到了她。

▲▼睡覺。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲艾佳和平常一樣上床睡覺，隔日卻被家人發現失蹤了。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

搜救隊在21日下午4點左右，在山上一棟住宅裡發現艾佳，而且她當時還躺在樓梯間。艾佳醒來後表示，自己也不清楚是怎麼走出家門的，只記得天亮的時候才發現在山上，而且身上全是草，顯然是翻山越嶺才到達此處。她提到，當時意識到情況不對，準備往山下走，沒想到在下山的過程中又迷迷糊糊睡著了。

范先生表示，當日清晨和中午，家人已經查看過那裡的樓梯間，該住宅區的住戶平時都是乘坐電梯，很少有人會爬樓梯，所以從時間上來推論，艾佳從山上走到該棟住戶的時間應該是在下午。

此外，范先生提到，艾佳的行為應該是夢遊，「她去年在陝西工作的時候，就曾經發生過類似的情況，當時也在夜裡莫名失聯，隨後又自行返回了居住的地方。」他強調，接下來會帶艾佳到醫院進行檢查，查清楚問題到底出在哪裡，以便對症進行治療。

醫生表示，夢遊是一種正常的生理現象，在神經學上被解釋為睡眠障礙，一般來說，人體大腦的細胞在熟睡時，是處於抑制的狀態，如果此時支配人體運動的神經處於異常的興奮狀態，就會使人產生夢遊，通常表現為在熟睡狀態中突然起身活動，待動作完成又會重新睡著，次日醒來對這些行為則會一無所知。

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