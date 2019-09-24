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剛澡摩完…宜蘭警衝舒壓館搜索　按摩妹、男客：不知「半套」什麼意思

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▲▼按摩。（圖／pixabay）

▲俞女幫程男按摩，被警方衝進撞見衣衫不整。（圖／pixabay）

記者張靖榕／綜合報導

宜蘭警方突擊搜索一家舒壓會館時，發現俞姓女子與程姓男客衣衫不整，有從事「半套」性交易嫌疑，加上扣得帳本及保險套12枚，將兩人依法送辦。不過俞女和程男都表明自己不知道「半套」是什麼意思，加上其他證人未能明確指認現場情況，檢查官最後只能因缺乏積極證據而不起訴處分。

根據《聯合報》報導，1月25日，宜蘭警方在舒壓會館發現原本只該幫客人指壓的俞女，卻和程男一樣衣衫不整，有性交易嫌疑；經調查認為，俞女應是經營會館的陳男和員工鄭女共同雇用的大陸女子，以提供「半套」性按摩服務，便以涉嫌妨害風化、媒介猥褻以營利等罪嫌移送宜蘭地檢署偵辦。

程男供稱，1個月前曾到會館消費，曾被俞女問到加500就有「半套」，當下因只想按摩而拒絕，也不清楚「半套」意思，只能猜是「打手槍」；到警方搜索當天，他也才剛洗完澡摩就被打斷。俞女則稱12枚保險套是要和老公用的，帳冊所有人是誰以及「半套」是什麼意思，一概不知道。

兩人供詞、另一名證人證詞，加上陳、鄭兩人矢口否認，現場也無直接證據，最後檢方只能以不詳服務小姐以私下暗示方式，提供性交易服務未果，不起訴處分。

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