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川普聯合國演說籲「宗教自由」　台駐紐約辦事處長獲邀出席

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▲▼台灣駐紐約辦事處長徐儷文出席川普在聯合國大會演說。（圖／外交部推特）

台灣駐紐約辦事處長徐儷文（右上）出席川普在聯合國大會演說。（圖／外交部推特）

記者錢玉紘／綜合報導

美國總統川普23日出席聯合國大會，就宗教自由主題發表演說，台灣駐紐約辦事處長徐儷文獲邀出席，顯示台灣在促進宗教自由方面受到肯定，也展現美方對台支持。外交部則在推特上PO出照片指出，「代表自由和開放民主的台灣，未來將承諾繼續在印太地區促進宗教自由」。

川普23日在聯合國紐約總部參與「全球呼籲保護宗教自由」（Global Call to Protect Religious Freedom）的活動，並發表演說，敦促國際社會採取行動。而台灣駐紐約辦事處長徐儷文與其他多國代表共同到場聆聽，就坐在美國第一千金伊凡卡（Ivanka Trump）後方兩排的位子。

這是自中華民國退出聯合國後，台灣代表首次公開出席在聯合國總部舉行的正式會議。《中央社》報導，消息人士指出，依照往例，台灣只能在聯合國大會期間辦理場外活動，邀請邦交國與理念相近的國家參與，不過由於台灣在宗教自由方面的努力獲肯定，官方代表才獲邀參與川普的演講。

美國副總統彭斯（Mike Pence）負責為川普的演說發表引言，國務卿蓬佩奧、國務院國際宗教自由無任所大使布朗巴克（Sam Brownback）、聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）等人皆出席演講活動。

川普在演說中提到，他是第一個舉辦這類會議的美國總統，並會將「捍衛宗教自由」視為優先議題之一，「今天，我們用非常清楚的聲音告訴大家，美國呼籲世上所有的國家終止宗教迫害，停止針對有宗教信仰人民的罪行，釋放宗教犯人，廢除限制宗教和信仰自由的法律，並保護弱勢、無法自保和被壓迫的人」。

川普呼籲，各國政府應尊重每個人尋求良知和信仰的權利。他隨後也宣布，將會斥資2500萬美元，來保護宗教自由、宗教重要據點以及文物，政府也會與美國企業組成聯盟，以維護宗教自由。

▼川普聯合國演說。（圖／路透）

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