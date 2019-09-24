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送餐常遲到？　外送員揭「做半年苦衷」：別說我們沒屁股自己愛接一堆單

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▲▼校園午餐外送潮。（圖／記者呂佳賢攝）

▲「懶人經濟」正夯，圖為中午時分，foodpanda外送員擠滿北一女校門口送餐。（圖／資料照／記者呂佳賢攝）

記者陳俊宏／綜合報導

有消費者常抱怨叫外送等很久、外送員常遲到。對此，一名foodpanda外送員解釋6點苦衷，其中最受不了客人「改地址」，「可以互相體諒嗎？我明白等很久，但我們也是日曬雨淋為你們送餐…不要說什麼沒屁股自己愛接一堆單。」許多網友看完直呼辛苦了，「所以我等再久都不會為難外送的人員」、「嫌的是不會自己去買？」

原PO近日在「爆廢公社」臉書社團說，不知道大家是不是喜歡用foodpanda，他是foodpanda的司機，常聽到客人說等很久。他提出6點原因如下：

請繼續往下閱讀...

第一、店家現場客人、外送單都爆滿。

第二、店家都會先做內用客人或是現場外帶客人。

▼許多消費者會點Uber Eats外送。（圖／示意照／路透）

▲▼外送,UberEats,戶戶送。（圖／路透）

第三、司機手上可能不只有一張單，遇到其中一個客人有問題，你們拿到的時間就會延後，這個原因有很多。

1、學生叫餐用預定單12點，然後司機最早11：30就會拿到在校門口，等到12：10才完成訂單，導致司機40分鐘一張訂單。這裡我說明一下，預訂時間到了總該要出現吧，而不是12點才慢慢走出來，出來都12：10以上了。

2、商業大樓叫餐常常上去下來都20分鐘。

3、醫院的護理師叫餐也是上下20分鐘。

4、客人改地址，這個司機最受不了。

我曾經遇到A店家到客人家3公里，然後客人改離原地址2公里，我勉強答應送去，結果系統叫我回客人一開始地址附近取餐。導致我一張單送5公里就算了，在衝回原地址取餐又3公里，這還不包含一開始去店家取餐距離，等於完成一張訂單10幾公里，花費一小時。

5、有的客人地址像是迷宮一樣，幾巷、幾弄、幾衖有夠難找，還有檳榔攤在交流道下，騎錯就繞一大圈。

第四點、客人訂餐不拿，我們回報客服很久。

第五點、我們送到了，客人才去領錢或是翻箱倒櫃找錢給我，還有更扯一袋都是一元。

第六點、喝酒的客人硬要我們去幫忙買東西等等。

▼現在許多上班族、學生喜歡叫外送。（圖／翻攝Uber Eats粉絲團）

▲▼Uber Eats,外送（圖／翻攝Uber Eats粉絲團）

原PO說，請各位客人體諒一下司機、店家，司機也想快點完成訂單，賺取下一筆訂單，「沒有司機會想拖你們的餐，可以互相體諒嗎？我明白等很久，但我們也是日曬雨淋為你們送餐，謝謝。」

原PO表示，「對了，有人說可以提前告知客人什麼原因晚到，但系統是拿到餐點才能有客人資料…重點是外送員沒辦法挑單，只能照系統走，不要說什麼沒屁股自己愛接一堆單。」

對此，有網友留言，「但我認為有什麼事情耽誤了，無法在預定時間內送達的話，還是必須告訴客人一下吧？」原PO回，「 我們也想啊，可是沒拿到餐點沒辦法看到客人資訊。我們要聯絡到客人都是要拿到餐點，不然一律沒辦法。」

一名消費者說，「我有一次預約12點送，但11點半就到了。司機說訂單完全沒顯示，不懂到底哪裡出問題。」原PO解釋，「因為系統會提早叫司機送，派給店家，因為這期間難保不會發生意外，萬一有狀況就超過了，所以情願提早。」

▼原PO說，「沒有司機會想拖你們的餐，可以互相體諒嗎？」（圖／foodpanda提供）

▲▼ foodpanda外送員。（圖／foodpanda提供）

有人好奇，「所以外送員可以一次接多張單？」原PO回，「可以，但是是系統指派，不是我們願意，我們系統給單就必須接，不能拒絕。」也有人問，「如果是現金付款，然後聯絡不到買家，最後餐點會怎麼辦？」原PO回，「取消，司機自己處理，公司吸收。」

一名網友則說，「行行都有難處，不習慣就改做別的。」原PO回，「我沒有不習慣，我做半年了，我只是分享大家想知道的原因好嗎？」

原PO後來也補充表示，「有些人留言還是看不懂我表達什麼，我只是想表達，我們是照著系統走，外送員沒辦法挑單，系統要我們等就只能等，就這樣。甚至有人誤會我們自己要提早去等啊、沒屁股、一次接取三張單什麼的，我只能笑一下而已。」

其他人紛紛留言辛苦了，「如果真的急不會自己去，講那些屁話，外送真的很累」、「有些人已經連買東西吃都懶得出門，那種人怎麼可能會明白外送員的心情」、「我都會提早在家門口等司機，外送員很辛苦送餐，就算晚到也會體諒。」

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