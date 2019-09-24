黃瀞瑩參戰！民眾黨不分區立委名單曝　驚見「美人CEO」

圖、文／鏡週刊

郭柯結盟選總統破局後，兩陣營已朝共組聯軍進攻國會的方向繼續合作，全力衝刺國會席次。本刊獨家掌握台灣民眾黨女性不分區名單的前五強人選，扣除市府班底的北市勞動局長賴香伶、柯P心腹蔡壁如、「學姐」黃瀞瑩，柯還分別從業界及產業界覓才，包括台灣經濟研究院的所長孫智麗，以及曾代表我國角逐APEC「傑出女性中小企業獎」、女人迷創辦人暨執行長的七年級生張瑋軒，都已點頭出任民眾黨不分區。

▲台北市勞動局局長賴香伶（上左）、台經院所長孫智麗（上中，翻攝自孫智麗臉書）、女人迷執行長張瑋軒（上右，翻攝自女人迷網站）、北市府顧問蔡壁如（下左）和北市副發言人黃瀞瑩（下右）為柯家軍不分區女力前5強。（圖／鏡週刊提供）

搶攻政黨票，民眾黨關鍵的不分區名單「前五名」女性參選人已率先布局完成，最先鎖定的就是賴香伶。據轉述，民眾黨成立之初，她最先獲柯營核心幕僚無異議一致推薦，「一定要排入不分區第一名」。

出身勞工運動背景的賴，在柯第一任時就以遴選方式出線擔任勞動局長至今，不但是柯P市府小內閣最具知名度的首長，她任內推動的勞檢等政策，更獲年輕族群青睞，甚至有網友封她是「全台唯一勞工局長」。2017年一例一休爭議延燒，賴曾去函勞動部直指修法版本有實務上執行的疑慮，連台北市長柯文哲都在臉書發文力挺。

其次，民眾黨預計排在不分區女性人選第二名的是孫智麗，她現任台經院研究七所所長、生物科技產業研究中心主任兼智慧財產評價服務中心主任，另也在台大生物科技所兼課，2007年曾獲中央社評為台灣十大潛力人物。除名列不分區前段班，孫智麗也已點頭出任民眾黨的政策中心主任。

孫智麗的研究領域在於生物經濟、策略規劃、技術評價、科技前瞻、產業調查、效益評估等，過去曾擔任過數十項政府委託或補助計畫主持人，也是現任經濟部市場性意見書常務評估委員、無形資產評價能力鑑定委員會專業委員，以及行政院國家發展基金創業天使計畫審議委員會生醫與醫療組審議委員。特別的是，她還是現任西班牙舞蹈協會理事長，閒暇之餘常大跳佛朗明哥舞紓壓。

民眾黨規劃的不分區女性人選第三名，是年僅36歲的張瑋軒，她外型清新、亮眼，預料是柯營繼「學姐」黃瀞瑩後的一大亮點。

張瑋軒畢業於台大歷史系、倫敦政經學院性別與媒體研究所，現任女人迷創辦人暨執行長，另兼任北市女性權益促進委員會委員。她過去曾在福斯電影數位行銷部門任職過，27歲就與朋友創辦台灣第一個以性別觀點為主軸的網路媒體社群「女人迷」、並擔任執行長；她曾被雜誌選為影響台灣的20大女人，2017年由我國推薦代表角逐APEC「傑出女性中小企業獎」，今年6月，張瑋軒再受美國國務院邀請，參與國際領袖人才參訪計畫，並登上美國國務院官方臉書直播分享創業的心路歷程與社群觀察。

至於柯文哲身邊知名度最高的2個女人「大總管」蔡壁如及學姐「黃瀞瑩」，也預計入列不分區名單前10名，除了代表「柯文哲意志」進軍國會，另也期待憑藉兩人高人氣衝刺民眾黨的政黨票。

柯原本一直有意讓黃瀞瑩出戰北市士林、北投選區，但最後考量個人意願、政治歷練等，決定讓她轉進不分區，希望繼郭、柯「雙母雞」後，成為另一個高人氣拉抬選情的指標輔選大將。



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