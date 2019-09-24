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男中樂透獨得2.5億元！捐獻非洲老家幫忙蓋教堂...無故被謀殺

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▲▼加拿大男中樂透回家鄉行善，慘遭謀殺。（圖／翻攝自torontosun）

▲加拿大男中樂透回家鄉行善，慘遭謀殺。（圖／翻攝自torontosun）

記者錢玉紘／綜合報導

加拿大41歲的移民男子蓋博魯（Michael Gebru）日前買樂透彩券，幸運中獎，他也將這些錢回饋給家鄉衣索比亞，幫助當地居民，但沒有想到，蓋博魯回家鄉行善的時候，不幸被惡質的歹徒殺害。目前整起謀殺案都還在調查中，也還未抓到兇手，家人們擔憂，歹徒的目的就是金錢。

加拿大媒體《CBC News》報導，蓋博魯在2017年買了樂透，幸運中獎得了1070萬加幣（約台幣2.54億），他獲獎時表示，「我常常說如果眾樂透的話，一定要幫助那些有需要的人」。之後，他也兌現自己的承諾，時常往返多倫多以及家鄉衣索比亞，幫助當地居民。

但是，蓋博魯幾個星期前回家之後，就徹底失蹤。他的表妹阿絲法瓦（Sosuna Asefaw）表示，蓋博魯回衣索比亞看望自己的故鄉，但隨後就失去聯絡，家人們得知，蓋博魯在14日晚間在首都阿的斯阿貝巴（Addis Ababa）遭到殺害，但是情況和原因都不明，當地警察雖然表示正在調查中，但沒有幫上甚麼忙。

阿絲法瓦表示，他們希望加拿大駐衣索比亞的大使館能幫忙，「大家都不知道」到底發生了什麼事，在多倫多或是家鄉，都有很多人認識他，畢竟他很出名」，家人們也擔心歹徒的目的可能是錢。

蓋博魯先前出資替家鄉蓋了教堂，而許多民眾在得知他被殺害的消息後，也湧入教堂內哀悼，參與追思禮拜，他的遺體也被送為回衣索比亞。家人們遺憾表示，蓋博魯好不容易在幾周前買了房子，卻沒有機會住進去享受生活了。

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